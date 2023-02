Tribunal de Contas suspende licitação para compra de material escolar de Taubaté, SP

Não há prazo para o processo seja retomado. Alunos da rede municipal vão iniciar ano letivo sem os kits de material escolar. Kit escolar de Taubaté

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo suspendeu a licitação para compra de kits de material escolar da rede municipal de Taubaté (SP).

De acordo com a prefeitura, a decisão foi publicada nesta quarta-feira (1º), após uma empresa representar o edital ao TCE-SP, alegando que a especificação de alguns itens poderiam direcionar o certame.

Ainda de acordo com a prefeitura, o TCE acatou a representação e ordenou a suspensão da licitação. Não há prazo para que a licitação seja retomada.

O órgão informou que a licitação só será publicada após a análise do caso pelo TCE, que pode decidir pela liberação do certame.

O g1 acionou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

Atraso dos kits

Nesta terça-feira (31), o g1 já havia noticiado que os alunos da rede municipal de ensino de Taubaté vão iniciar as aulas na próxima segunda-feira (6) sem receber os kits escolares. A prefeitura atrasou a compra dos itens e a execução da licitação.

A licitação para a compra dos kits escolares foi aberta pela administração no fim do ano passado, mas acabou sendo alvo de questionamento pelo Tribunal de Contas por possíveis erros de elaboração, como exigências de produtos fora das especificações de mercado, por exemplo.

Diante disso, a gestão do prefeito José Saud (MDB) precisou adiar a compra e abriu um novo edital apenas no dia 19 de janeiro.

Saud atrela o problema a uma possível tentativa de executar o pregão às presas. “Se houve um erro, foi a vontade de querer fazer às pressas para exatamente isso, a gente não atrasar isso. Então, faz às pressas e acaba não colocando as especificações que deveriam”, afirmou.

Antes da nova suspensão da licitação, a prefeitura estimava que os kits fossem distribuídos aos alunos após o carnaval, entre o final de fevereiro e começo de março. Agora, não há prazo.

Taubaté atrasa entrega de kit escolar

Kit pode ficar 400% mais caro

Este ano, o que mais chama a atenção são os valores, que segundo o governo municipal, possui 42 mil alunos aproximadamente. A nova licitação prevê gasto de quase R$ 22 milhões de reais para a compra de somente 90 kits. Esses valores são para a compra de materiais em 2023 e 2024.

Para se ter uma ideia, em 2020, 2021 e 2022, a prefeitura desembolsou anualmente entre R$ 1,3 milhão a R$ 2 milhões para a compra de materiais. Somente no ano passado, cada kit custou ao órgão público R$ 43, quando, hoje, esses itens estão cotados por até R$243, aumento de 465%.

Como justificativa, o prefeito José Saud alega ao Link Vanguarda que os materiais são ‘diferentes’ e que houve aumento no valor médio dos itens. Saud acredita ainda que o valor final deve cair.

“Sabemos que quando temos um valor muito alto ele vai despencar. Isso porque falei com técnicos servidores [da área] de compras que conhecem muito bem isso e já falaram para mim que [o preço] vai cair e muito”, garantiu.

