Tribunal de Justiça de Sergipe determina reintegração imediata do prefeito de Canindé de São Francisco

Aderval Marques/Ascom/Canindé de São Francisco

O desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe Diógenes Barreto determinou nesta quarta-feira (1º) a reintegração imediata do prefeito de Canindé de São Francisco, Weldo Mariano de Souza (PT), ao cargo, com o restabelecimento total de suas funções. O gestor havia sido afastado das funções administrativas, financeiras e decisórias no dia 24 de fevereiro.

A medida, que duraria 60 dias, atendia a uma denúncia do Ministério Público de Sergipe (MP-SE) sobre atos de improbidades administrativas supostamente praticadas pelo gestor nas áreas da educação, assistência social e saúde.

Segundo o MP, o município continua sob auditoria do Tribunal de Contas do Estado, que deverá apresentar relatórios das apurações em execução. O Ministério Público informou, ainda, que poderá recorrer da decisão.

valipomponi