Tribunal Regional Eleitoral abre inscrições para quase 300 vagas de estágio de nível superior; veja como se candidatar

Segundo o TRE, são 298 vagas de estágio de nível superior em todo o Estado de São Paulo; interessados das regiões de Bauru e Marília (SP) podem participar. Prédio do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), no Centro da capital paulista.

Divulgação/TRE-SP

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) está com inscrições abertas para o processo seletivo para contratação de 298 estagiárias e estagiários de nível superior em todo o Estado de São Paulo. Há vagas disponíveis na região de Bauru e Marília (SP).

Segundo o TRE-SP, podem concorrer estudantes cursando do segundo ao antepenúltimo semestre de direito, administração, biblioteconomia, design gráfico, engenharia elétrica, engenharia civil e jornalismo.

As inscrições ficam abertas até 12 de março e podem ser feitas no site da Universidade Patativa do Assaré (UPA), gestora do programa de estágios da Justiça Eleitoral paulista. A prova será realizada on-line, no dia 19 de março, no site da instituição de ensino.

As candidatas e os candidatos devem estar quites com as obrigações eleitorais e não podem ser filiados a partidos políticos.

As vagas são para zonas eleitorais e postos de atendimento da Justiça Eleitoral na capital, grande São Paulo e interior, bem como para a Secretaria do tribunal, na capital. A carga horária é de 5 horas diárias, e o expediente pode ter início entre 11h e 13h. (Veja abaixo as cidades do centro-oeste paulista que receberão parcela dos aprovados)

Interior e Grande São Paulo: Administração/Direito (219).

Unidade da Capital: Administração/Direito (53); Administração (9); Biblioteconomia (1); Design Gráfico (7); Direito (6); Engenharia Elétrica (2); Engenharia Civil (1); Jornalismo (1).

Dentre as cidades do centro-oeste paulista, há oportunidades em Agudos, Assis, Bariri, Barra Bonita, Bauru, Botucatu, Cândido Mota, Dois Córregos, Duartina, Garça, Ibitinga, Itápolis, Jaú, Lençóis Paulista, Lins, Marília, Ourinhos, Palmital, Pederneiras, Pirajuí, Pompéia, Promissão, Santa Cruz do Rio Pardo, Tupã, Getulina e Quatá (SP).

Mais oportunidades

A prefeitura de São Manuel (SP) está recebendo currículos pra vagas de estágio remunerado. As vagas são pra estudantes de pedagogia, enfermagem, serviço social , psicologia, administração e para alunos do ensino médio – EJA (Educação de Jovens e Adultos), maiores de 18 anos.

O valor da bolsa auxilio para estudantes do ensino superior é de R$ 600,00 e para o ensino médio R$500,00, com auxilio transporte. Interessados deverão enviar o currículo para o e-mail: rh@saomanuel.sp.gov.br e aline.ramos@saomanuel.sp.gov.br ou entregar junto ao departamento pessoal da Prefeitura Municipal de São Manuel.

