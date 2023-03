Tribunal Regional Federal abre inscrições para estágio remunerado no DF

Processo seletivo é feito pela internet até dia 21 de março. Remuneração chega a R$ 900 para estudantes de ensino superior. Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1)

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) abriu seleção para estagiários remunerados no Distrito Federal. O processo seletivo de prova online é feito pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

A inscrição e a prova são pela internet e vão até o dia 21 de março. A seleção é para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de estágio remunerado não obrigatório. A remuneração chega a R$ 900 (saiba mais abaixo).

Carga horária e remuneração

O regime do estágio é de 20 horas semanais para ensino médio e superior a serem cumpridas de segunda a sexta-feira, definido pelo TRF-1, “considerando-se as necessidades do serviço”

A bolsa auxílio é de R$ 600 para estudantes do ensino médio e R$ 900 para os de nível superior

O auxílio transporte é de R$ 12 por dia estagiado

Inscrições e prova acesse aqui o site

Para participar do processo seletivo os estudantes devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de Nível Médio e Nível Superior de graduação, presenciais ou à distância (EaD), reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

É necessário estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos. Na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos completos conforme previsto pelo Conselho Nacional de Educação.

