trieste-virtus-80-78:-ruzzier-guida-alla-vittoria,-vu-nere-ko

Trieste, 2 aprile 2023 – La dura legge dell’ex non risparmia la Virtus con il play Michele Ruzzier che guida Trieste a una vittoria provvidenziale in chiave salvezza dimostrando allo staff tecnico bianconero che anche a Bologna avrebbe meritato un po’ di spazio in più. L’altro avversario che ha tagliato le gambe ai bianconeri è la mancanza di fortuna con Daniel Hackett che è costretto a saltare questa gara a causa di un improvviso attacco influenzale. La sua assenza va ad aggiungersi a quella di Alessandro Pajola, Abi Abass, Isaia Cordinier e Milos Teodosic, mentre Mam Jaiteh è rimasto fuori per scelta tecnica.

La gara merita di essere racconta dalla fine e cioè dal tiro da tre punti sbagliato da Marco Belinelli sul suono della sirena. Una soluzione ben costruita che non è stata assistita dalla precisione, quella che è mancata a tutta la squadra viste anche le fatiche di martedì a Tel Aviv e di giovedì a Istanbul. A questo bisogna aggiungere la consueta prova anonima di tutti i lunghi ad esclusione di Toko Shengelia, tra i migliori nella fila bolognesi. A dimostrazione di come ci sia anche un problema di stanchezza la Virtus è partita forte andando sul +12 (20-32) per poi spegnersi lentamente. I giuliani hanno raggiunto la parità alla fine del primo tempo e da lì la partita è stato un autentico testa a testa con i padroni di casa che nell’ultimo minuto sono stati molto più lucidi.

Fortitudo Torino 89-92: decide la tripla di Jackson

Tabellino

Pallacanestro Trieste 80

Virtus Bologna 78

PALLACANESTRO TRIESTE: Bossi ne, Davis 4, Spencer 14, De Angeli 2, Campogrande 9, Vildera 3, Bartley 14, Lever 3, Ruzzier 9, Terry 19, Stumbris 3. All. Legovic

VIRTUS BOLOGNA: Mannion 17, Venturi ne, Belinelli 11, Bako 2, Lundberg 10, Cappellotto, Shengelia 18, Menalo ne, Mickey 2, Camara 2, Weems 10, Ojeleye 6. All. Scariolo

Arbitri: Sahin, Martolini, Valzani.

Note. Parziali:16-20; 45-45; 64-59.

Tiri da due: Bologna 21/44; Trieste 21/38.

Tiri da tre: 9/24; 7/25.

Tiri liberi: 11/16; 15/21.

Rimbalzi: 40; 39.

Vito Califano