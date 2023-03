Trio é identificado por aplicar golpes do cartão em barraca de feira clandestina no litoral de SP

Grupo era de Mogi das Cruzes e aplicava golpes do cartão em feiras da Baixada Santista. Criminosos de Mogi das Cruzes aplicam golpes em feiras da Baixada Santista

Um trio foi identificado e indiciado por aplicar o golpe do cartão de crédito em barraca clandestina que era montada em feiras de Santos, no litoral de São Paulo. Eles foram localizados no bairro do Jabaquara e, de acordo com as autoridades, atuavam em Mogi das Cruzes, na grande São Paulo e na Baixada Santista.

O delegado Luiz Ricardo Lara, em entrevista a TV Tribuna, afiliada a Globo, disse que a polícia descobriu o crime após diversos boletins de ocorrência registrados e com a ajuda dos fiscais das feiras livres.

“Eles [criminosos] estacionavam uma van nas proximidades do comércio, montavam caixotes com frutas e legumes e, após vender os produtos, passavam valores no cartão maiores do que o que havia sido comprado”.

Três homens são identificados por aplicar golpe em barraca de feira clandestina no litoral de SP

Polícia Civil

Segundo o delegado, os criminosos utilizavam máquinas de cartão com visores danificados ou escurecidos, impedindo que as pessoas, quando passavam o cartão, visualizassem exatamente o valor da compra realizada por elas.

Lara disse ainda que os valores chegaram aos R$ 5 mil. “Os indivíduos passavam valores muito além daqueles que efetivamente eram consumidos pelas vítimas, que só vinham a descobrir a ação criminosa quando do recebimento do saldo ou do extrato da sua conta bancária”.

O delegado falou ainda que a polícia realizou diversas diligências nas feiras da cidade, o que culminou na identificação do trio. “A maioria das vítimas foram idosos e os criminosos, acreditando na credibilidade que os idosos depositam nas outras pessoas, eles praticavam esses crimes”.

Após localizar os três indivíduos, eles foram abordados e encaminhados ao 3° Distrito Policial de Santos. O trio foi indiciado pela prática de crimes de estelionato.

