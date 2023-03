Trio é preso com droga, cartões e celulares em Boa Vista

Prisão aconteceu nessa quarta-feira (1°) no bairro Caranã. Dois suspeitos, de 25 e 30 anos, e uma jovem, de 19 anos, foram levados para a Central de Flagrantes. Quantia de R$164 em dinheiro, balança de precisão, cartões de crédito e dois pacotes de pasta base foram apreendidos

PMRR/Divulgação

Dois suspeitos, de 25 e 30 anos, e uma jovem, de 19 anos, foram presos por tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (1°) no bairro Caranã, zona Oeste de Boa Vista. Com o trio, foram apreendidos dois pacotes de pasta base, dinheiro e cartões de crédito.

De acordo com a Polícia Militar, o trio estava em um carro quando foram abordados pelos polícias. Durante buscas pelo veículo, os agentes encontraram as drogas dentro de uma mochila.

Além disso, foram encontrados uma balança de precisão, os cartões de crédito e R$ 164. Questionados sobre as drogas, eles contaram à polícia que o material seria vendido em um galpão, no bairro Laura Moreira também na zona Oeste da capital.

O trio foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes.

