Trio é preso com mais de R$ 6,5 mil em notas falsas na Fernão Dias em Vargem, SP

Um homem e duas mulheres foram presos na noite desta quinta-feira (2) com mais de R$ 6,5 mil em notas falsas na Rodovia Fernão Dias em Vargem (SP). Ao todo, o trio estava com 33 cédulas falsas de R$ 200.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 20h, agentes receberam a denúncia de um carro em que os ocupantes estariam utilizando notas falsas na região. O veículo foi localizado cerca de uma hora depois.

Na abordagem, os policiais localizaram duas cédulas falsas de R$ 200 nos pertences de uma das passageiras. Após buscas pelo veículo e bagagem, encontraram mais 31 cédulas da mesma quantia no bolso da bermuda de uma das mulheres. Também foram apreendidos R$ 868 em dinheiro.

Os três foram presos e a ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de Bragança Paulista.

