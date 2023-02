Trio é preso por caça de animais sem autorização em Canindé de São Francisco

Com eles foram encontrados um revólver e duas espingardas. Armas apreendidos com grupo

PM/SE

Três homens foram presos suspeitos de caça de animais sem autorização e porte ilegal de arma de fogo, nesse domingo (26), na Zona Rural do município de Canindé de São Francisco, no Sertão sergipano. O flagrante foi feito por policiais militares do Pelotão Ambiental e agentes do Ibama.

Com eles, foram apreendidos animais silvestres abatidos, além de duas espingardas, um revólver calibre 32 com sete munições, e uma trouxa de maconha.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Vittorio Rienzo