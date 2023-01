Trio invade loja em Campinas por buraco na parede, furta R$ 1,5 milhão em perfumes e acaba preso em SP

Crime ocorreu entre a noite de domingo (29) e a madrugada desta segunda-feira (30), no bairro Vila Nova. Suspeitos foram abordados na capital horas depois. Perfumes furtados apreendidos em São Paulo

Três homens foram presos suspeitos de furtar R$ 1,5 milhão em perfumes de uma loja no bairro Vila Nova, em Campinas (SP), entre a noite de domingo (29) e a madrugada desta segunda-feira (30). A prisão e localização da carga foi realizada por policiais do Departamento Estadual do Investigações Criminais (Deic) poucas horas depois, na zona Norte de São Paulo (SP).

De acordo com a Polícia Civil, os ladrões invadiram um imóvel vizinho e quebraram a parede para entrar no comércio.

Um furgão e uma van usados no crime foram identificados após denúncia para atender o furto à loja. Feita a identificação, os agentes do Deic se dirigiram ao possível local por onde o comboio passaria e interceptaram os suspeitos na Marginal Tietê, por volta das 2h30.

A Policia Civil informou que os veículos usados apresentavam queixas de furto e roubo. Os três homens foram presos em flagrante por furto qualificado, associação criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Ainda conforme o departamento, já havia uma investigação sobre roubos de perfumes em cidades do interior paulista praticados pela mesma quadrilha. A polícia também tenta identificar outros integrantes e apreender outros veículos usados pelos criminosos.

