Trio leva ‘puxão de orelha’, se arrepende e devolve produto furtado: ‘acorda para a vida’, disse a vítima

Vídeo do flagrante do furto repercutiu na internet. Criminosos mandaram mensagens para a dona do comércio afirmando que agiram ‘na emoção’. Trio de criminosos leva ‘puxão de orelha’, fica ‘apavorado’ e devolve produto furtado

Três criminosos levaram um ‘puxão de orelha’ da dona de um estabelecimento e se arrependeram de um furto após imagens do flagrante serem divulgadas na internet. O g1 conversou nesta quarta-feira (8) com a proprietária do comércio que foi furtado em Santos, no litoral de São Paulo. Ela afirmou que o “instinto materno falou mais alto” e ela deu uma bronca no trio, que devolveu a televisão furtada.

Os homens entraram em uma lavanderia, localizada no bairro Gonzaga, na madrugada de terça-feira (7). O serviço é realizado por auto atendimento e fica aberto 24 horas por dia. De acordo com a dona do estabelecimento, eles foram até o local e fingiram ter interesse em conhecer os serviços, porém, furtaram uma televisão que estava pendurada na parede (veja o vídeo acima).

Trio de criminosos entre em lavanderia em Santos e furta TV que estava pendurada na parede

A vítima contou ao g1 que não estava na lavanderia no momento do furto, mas percebeu o crime minutos depois, quando foi olhar as imagens das câmeras de monitoramento e percebeu uma movimentação diferente. Segundo ela, um cliente, que testemunhou o furto, registrou um boletim de ocorrência.

Na manhã do mesmo dia, as imagens que flagraram a ação dos criminosos foram compartilhadas em grupos na internet. De acordo com a proprietária, após a repercussão, o trio enviou mensagens de texto para o contato da lavanderia, afirmando arrependimento e negociando a devolução da TV.

“Moça, temos família e filhos. O que nós fizemos foi na emoção. De coração, ‘tamos’ falando pra senhora. Me desculpe, de verdade. Me perdoa. Dá pra senhora ‘vim pegá’ sua televisão sem problema. Nós vamos mandar a localização”, escreveu um dos criminosos.

Criminosos se arrependeram do furto e enviaram mensagens para a dona da lavanderia para combinar a devolução da TV furtada

A dona da lavanderia acrescentou que foram horas de trocas de mensagens até a TV ser entregue. “Meu instinto materno falou mais alto e dei uns ‘puxões de orelha’ neles e falei: ‘isso não se faz com ninguém, ainda mais com uma pessoa que trabalha de domingo a domingo. Acorda para a vida’. Mas a gente sabe que eles contam com a impunidade”, falou.

A proprietária ainda disse que irá reforçar a segurança do estabelecimento. De acordo com ela, os criminosos chamaram um motorista, via aplicativo, mas afirmaram para ela que não tinham dinheiro para pagar. Por isso, ela arcou com os custos do transporte.

Mais tarde, após a devolução, os criminosos voltaram a mandar mensagem para a dona da lavanderia, pedindo o número da chave do PIX, para devolver também o valor gasto com a corrida, mas ela afirmou não ser necessário.

A proprietária acredita que a devolução foi feita apenas porque o trio ficou apavorado com a repercussão na internet. A lavanderia foi inaugurada há pouco mais de nove meses, e essa foi a primeira vez que sofreu um furto. Mesmo com a devolução da TV, segundo ela, o sentimento que fica é de insegurança e medo.

Após a devolução da TV furtada, os criminosos enviaram mensagem pedindo o PIX da vítima para devolver o valor gasto com a corrida de APP

