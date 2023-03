Troca de tiros entre suspeitos de envolvimento com o tráfico e PM termina com homem baleado em Resende

Confronto aconteceu no bairro Jardim Beira-Rio, durante uma operação da PM contra a onda de violência na cidade. Homem, de 26 anos, foi encontrado com drogas. Material apreendido pela Polícia Militar, em Resende.

Divulgação/Polícia Militar

Um homem, de 26 anos, foi baleado durante uma troca de tiros entre suspeitos de envolvimento com o tráfico e a Polícia Militar na segunda-feira (28) em Resende (RJ). O confronto aconteceu no bairro Jardim Beira-Rio, durante uma operação da PM contra o tráfico de entorpecentes e homicídios.

De acordo com a PM, dois suspeitos foram vistos durante um patrulhamento na Rua dos Trabalhadores. Ao perceber a chegada das viaturas, eles atiraram contra os policiais e fugiram para uma área de mata. Os tiros foram revidados pelos agentes.

Após o fim do confronto, a PM realizou buscas pelas redondezas e encontrou um dos suspeitos baleado no tornozelo direito.

O homem estava com uma capa de colete preta e uma mochila com 71 cápsulas de cocaína, sete embalagens de haxixe e 41 munições. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência.

A PM informou que suspeito foi atendido e recebeu alta ainda na segunda-feira. Ele foi encaminhado à delegacia de Resende e está à disposição da Justiça.

Outros dois presos

Pistola apreendida no bairro Baixada da Olaria, em Resende

Divulgação/Polícia Militar

No mesmo dia, outros dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos no bairro Baixada da Olaria, em Resende. As prisões também são resultado da operação da PM para combater a onda de violência no município.

Um dos suspeitos, de 21 anos, estava armado quando foi flagrado pela PM. Ele jogou a pistola embaixo de um carrinho de bebê, tentou fugir, mas foi alcançado.

Com o rapaz, foram apreendidos uma pistola calibre nove milímetros, um carregador e munições.A Polícia Civil informou que ele é suspeito de envolvimento nos homicídios que aconteceram no Centro e no bairro Paraíso.

Já o outro jovem preso, de 22 anos, tentou fugir da PM ao ser flagrado, junto com um comparsa, transportando drogas em uma mochila. Os dois correram e foram perseguidos pelos policiais.

Durante a perseguição, os suspeitos chegaram a pular muros e entrar em residências próximas. Um deles tentou escapar se escondendo em uma laje, mas foi capturado.

Com o rapaz, foram apreendidos duas pistolas calibres 40 e nove milímetros, 52 munições, quatro carregadores, 52 pedras de crack, 223 cápsulas de cocaína, 150 dolas de maconha, 22 skank, um coldre, um celular e uma quantia de dinheiro. O segundo envolvido não foi encontrado.

Os dois jovens foram levados para a delegacia de Resende e estão à disposição da Justiça.

Material apreendido em Resende

Divulgação/Polícia Militar

