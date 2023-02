troca-de-tiros-termina-com-drogas-apreendidas-em-angra-dos-reis

Confronto aconteceu no Morro da Glória II. Criminosos fugiram, mas abandonaram carga de entorpecentes com 600 cápsulas de cocaína. Drogas apreendidas pela PM na ação no Morro da Glória II

Divulgação/Polícia Militar

Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos terminou com drogas apreendidas no sábado (4) em Angra dos Reis (RJ). O confronto aconteceu no Morro da Glória II, região central da cidade.

Policiais militares foram ao local após denúncias de que havia homens armados no endereço. Segundo o Disque Denúncia, os agentes foram recebidos a tiros. Os disparos foram revidados, mas os criminosos conseguiram fugir.

Ao término do tiroteio, a PM vasculhou a área e encontrou uma carga de entorpecentes com 600 cápsulas de cocaína, que foi abandonada durante a fuga.

O material foi apreendido e levado para a delegacia de Angra dos Reis, onde o caso foi registrado. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

pappa2200