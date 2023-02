Troca de tiros termina com pistola apreendida no bairro Purys, em Três Rios

Confronto foi entre suspeitos de envolvimento com o tráfico e policiais militares. Ninguém ficou ferido. Pistola apreendida após tiroteio em Três Rios

Divulgação/Polícia Militar

Uma troca de tiros entre suspeitos de envolvimento com o tráfico e policiais militares na madrugada deste sábado (4) terminou com a apreensão de uma pistola em Três Rios (RJ). O tiroteio aconteceu no bairro Purys.

Os policiais foram acionados após receberem uma denúncia de um possível confronto entre facções rivais. No local, os agentes abordaram três pessoas, que efetuaram disparos contra a equipe. Os tiros foram revidados. Ninguém ficou ferido.

Após o confronto, os criminosos fugiram para uma área de mata. Os policiais fizerem buscas pelas redondezas e encontraram uma pistola e um celular, que foram deixados para trás durante a fuga.

O material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Três Rios, onde a ocorrência foi registrada. Um inquérito policial foi aberto para investigar o caso.

