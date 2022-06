Trofie al pesto di zucchine e gamberetti, cremosissime. Pronti in poco tempo: mentre la pasta cuoce.. Pronti in poco tempo: mentre la pasta cuoce.Zucchine e gamberetti è un binomio vincente, infatti il gusto delicato delle zucchine sposa quello raffinato dei gamberetti. Nella versione che di seguito andremo a preparare, le zucchine diventeranno un cremosissimo pesto, con l’aggiunta di mandorle e basilico.

Potete condire il formato di pasta che più preferite, sia lunga che corta. Un primo piatto che richiama l’estate, veloce da preparare, che sicuramente delizierà il palato dei vostri ospiti.

Ingredienti delle trofie verdi e rosa

380 gr di trofie

250 gr di zucchine

Olio evo

Basilico

Mandorle pelate

Sale

300 gr di gamberetti sgusciati

Aglio

Procedimento:

Per preparare le trofie con pesto di zucchine e gamberetti, iniziate a lavare e asciugare le zucchine, eliminate le due estremità, grattugiatele con l’aiuto di una grattugia a maglia larga, unite un pizzico di sale, mescolate e posizionatele in un colino, in modo da far eliminare l’acqua in esse contenuta.

Dopo circa trenta minuti, mettetele nel mixer, insieme alle mandorle e alle foglioline di basilico che in precedenza avrete lavato e asciugato. Azionate il mixer, e iniziate ad unire l’olio evo, continuate fino ad ottenere un composto cremoso e omogeneo. Adesso dedicatevi ai gamberetti, se sono freschi, eliminate la testa e il carapace, incidete il dorso per eliminare il filo nero, se sono congelati risparmierete di sgusciarli, ma dovrete eliminare il filo nero. In una capiente padella, mettete un giro d’olio evo e fate rosolare lo spicchio d’aglio.

Una volta rosolato eliminatelo e unite i gamberetti, e fateli cuocere per cinque minuti, girandoli, in modo da farli rosolare in maniera omogenea. Cuocete al dente le trofie in abbondante acqua leggermente salata, colatela al dente direttamente nella padella, amalgamate con i gamberetti, unendo un poco d’acqua di cottura.

Spegnete la fiamma, unite il pesto di zucchine, mescolate ancora, in modo da amalgamare il tutto, impiattate completando il piatto con foglioline di basilico e altri gamberetti.

L’articolo Trofie al pesto di zucchine e gamberetti, cremosissime. Pronti in poco tempo: mentre la pasta cuoce proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.