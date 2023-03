tromba-d’aria-a-cosenza,-il-sindaco:-“assicureremo-un-alloggio-alle-famiglie-evacuate”

“Ha provocato danni ingenti la violenta tromba d’aria che si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi sulla nostra città. La protezione civile e la Polizia Municipale stanno ancora intervenendo per ripristinare le condizioni di sicurezza pubblica e, purtroppo, stanno stilando l’elenco dei danneggiamenti, tanti e diffusi sull’intero territorio comunale”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che, sin da subito, ha seguito personalmente le attività di intervento e soccorso attivate immediatamente da Palazzo dei Bruzi con il prezioso e fondamentale ausilio di Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine.

“Ringrazio tutti, uno ad uno – ha sottolineato il sindaco Franz Caruso – per il prezioso lavoro portato avanti, che ci ha consentito di fronteggiare nel migliore dei modi le situazioni di pericolo che si sono verificate, con particolare riferimento all’assessore Francesco De Cicco che è stato per strada a seguire l’evolversi difficile di un evento atmosferico violento e non atteso. Adesso stiamo cercando di assicurare un alloggio adeguato alle famiglie che non possono rientrare nelle proprie case, nel mentre ho già provveduto a firmare l’ordinanza di chiusura per domani della sola scuola di Via Giulia, che risulta essere l’edificio pubblico più colpito dalla violenza della tromba d’aria”.

“Ci aspettano giorni non facili – ha concluso il Primo Cittadino di Cosenza – perché dovremo ripristinare diverse condizioni di criticità, ma il peggio sembra essere passato”. Al momento, oltre all’edificio scolastico di via Giulia, il più colpito, si registrano danni non gravi anche alla scuola dello Spirito Santo e di via Roma. Particolarmente danneggiato, invece, un edificio residenziale pubblico a via Popilia, numerosi alberi sono stati sradicati e sono caduti per strada, alcuni anche sulle auto in sosta, mentre risultato di grave entità i danni alla illuminazione pubblica ed a diversi impianti semaforici.

Vito Califano