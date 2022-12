tronchetto-al-salmone,-il-centrotavola-delle-feste-con-il-trucco-della-pasta-biscotto.-buonissimo,-pronto-in-10-minuti

Il tronchetto salato al salmone è l’antipasto perfetto che state cercando per la vostra tavola delle feste. Avete invitato i parenti a casa e già vi immaginate ad accoglierli con il grembiule, i capelli sporchi, l’attenzione che si sposta da una pentola all’altra? Non c’è nulla di più sbagliato. Il segreto per offrire una cena ottima e riuscire anche a essere presentabili è quello di giocare di anticipo. Come per questo antipasto, che deve essere cucinato addirittura il giorno prima. Risulterà ancora più buono e compatto. Per un risultato salato ma con un tocco di dolcezza che soddisferà il palato di tutti.

Tronchetto salato al salmone, Ingredienti

Per la pasta biscotto

farina 150 g

uova 5

sale

pepe q.b.

Per il ripieno

mascarpone 200 g

stracchino 100 g

salmone 300 g

erba cipollina

Per la copertura

panna fresca 200 ml

limone 1

sale

Preparazione

Per cucinare il vostro tronchetto salato al salmone dovete cominciare con la preparazione della pasta biscotto. La prima cosa da fare è separare i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi a neve. In una ciotola sbattete i tuorli insieme a sale e pepe e aggiungete poco a poco gli albumi montati, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto. Aggiungete anche la farina setacciata, lentamente, continuando a mescolare nello stesso modo. Quando i tre ingredienti saranno completamente amalgamati, potete preparare l’impasto per il forno. Bagnate la carta da forno e strizzatela per bene.

Stendete l’impasto nella teglia rivestita dalla carta da forno e fatelo cuocere per circa un quarto d’ora a 180°, finché non diventerà dorato. Sfornate e capovolgete la teglia su un panno umido che servirà a conservare il tronchetto. E’ fondamentale arrotolare l’impasto quando è ancora caldo, quindi fatelo aiutandovi con il panno per poi lasciarlo raffreddare in frigorifero per un’ora. Intanto potete passare alla preparazione del condimento. Tritate finemente una fetta di salmone e l’erba cipollina. Grattugiate la buccia di limone. In una ciotola lavorate il mascarpone insieme allo stracchino, quindi aggiungete l’erba cipollina, il salmone e la buccia grattugiata.

Mixate bene il tutto, tenete da parte e passate alla preparazione della copertura. Montante la panna aggiungendo un pizzico di sale e il succo di mezzo limone. Intanto il vostro tronchetto sarà raffreddato e pronto per essere farcito. Apritelo delicatamente e spalmate al suo interno la crema ottenuta precedentemente. Coprite con le restanti fette di salmone e richiudetelo. Ricopritelo con la panna montata. Il vostro tronchetto di salmone è pronto. E’ preferibile conservarlo in frigorifero, anche per un giorno intero, in modo tale che diventi più compatto. Adesso potete rilassarvi e pensare con calma alle altre pietanze da preparare per la vostra cena di Natale.

