Trondit “The Economist”: SHBA dhe Kina, po përgatiten për luftë

Nga The Economist

Përktheu: AlbEu.com

Fytyrat e tyre të lyera me të gjelbër dhe të zezë, disa me raketa Stinger në shpinë, ushtarëte “Darkside” – batalionit të 3-të të regjimentit të 4-të detar të Amerikës – hipën në helikopterë dhe u hodhën në xhunglën aty pranë.

Komandantët e tyre i ndoqën me helikopterë. Të gjithë kishin pajisje ultra të lehta në arsenalin e tyre.

Çdo gjë e tepërt mbeti pas. Nuk ka ekrane të mëdha për lidhje video të llojit të përdorur në Irak dhe Afganistan: për të shmangur zbulimin, marinsat duhet të sigurohen që komunikimet e tyre të përzihen në sfond po aq sa kamuflazhi i tyre përzihet në gjelbërimin tropikal.

Qëllimi i stërvitjes: të zbarkojnë në një ishull (pa emër), të lidhen me aleatët miqësorë “të gjelbër” dhe të zmbrapsin një pushtim amfib nga forcat “e kuqe”.

Tani, nëse lemë mënjanë këto emërtime, kuptojmë se në fakt marinsat po stërviten për një luftë me Kinën, ndoshta e nxitur nga një pushtim i Tajvanit.

Baza e tyre në Okinaëa, në skajin jugor të arkipelagut japonez, është vetëm 600 km (370 milje) nga Tajvani. Të dy ishujt janë pjesë e asaj që planifikuesit ushtarakë amerikanë e quajnë “zinxhiri i parë i ishullit”: një seri arkipelagesh dhe ishujsh, të mëdhenj e të vegjël, që shtrihen nga Japonia në Malajzi, duke penguar kalimin detar nga Kina në Paqësor.

Marinsat do të jenë pjesëmarrës të hershëm në çdo konflikt qoftë duke goditur anijet kineze nga një distancë ose – shumë më pak e mundshme – duke u vendosur në Tajvan për të ndihmuar në zmbrapsjen e një zbarkimi kinez, raporton AlbEu.com.

Pjesa më e vështirë, thotë nënkoloneli Jason Copeland, oficeri komandues i Darkside, do të ishte të merreshit me “një kundërshtar që po ju vjen në masë”.

Ndërsa fuqia ushtarake e Kinës rritet, parashikimi se si mund të shpaloset një luftë mbi Tajvanin, dhe në këtë mënyrë përmirësimi i gjasave për ta mbrojtur atë pa shkaktuar një fatkeqësi bërthamore, po bëhet gjithnjë e më e vështirë.

E vetmja siguri është se, edhe nëse të gjitha armët bërthamore do të mbeten në kapanone, një konflikt i tillë do të kishte pasoja të tmerrshme, jo vetëm për 23 milionë banorët e Tajvanit, por për botën.

Udhëheqësit komunistë të Kinës kanë pretenduar Tajvanin që kur forcat nacionaliste ikën në të pasi humbën një luftë civile në vitin 1949.

Amerika është zotuar prej kohësh të ndihmojë ishullin të mbrohet. Por vitet e fundit, nga të dyja palët, retorika dhe përgatitjet janë rritur më shumë. Forcat e Kinës shpesh praktikojnë zbarkimet në ishull. Anijet e saj luftarake dhe avionët luftarakë kalojnë në mënyrë rutinore “vijën mesatare” (në fakt kufirin detar të Tajvanit) dhe ngacmojnë anijet dhe avionët ushtarakë të Amerikës dhe aleatëve të saj. Kina lëshoi raketa drejt ishullit pasi Nancy Pelosi, në kohën kur Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve të Amerikës, vizitoi Tajvanin vitin e kaluar.

Ngushtica e tmerrshme

Amerika, ndërkohë, po dërgon më shumë trajnerë ushtarakë në Tajvan. Qeveria tajvaneze kohët e fundit zgjati shërbimin e detyrueshëm ushtarak nga katër muaj në një vit.

Kongresmenët e shquar i kanë kërkuar Presidentit Joe Biden të mësojë nga sulmi rus ndaj Ukrainës dhe t’i japë Tajvanit të gjitha armët që mund t’i nevojiten para një pushtimi, jo pasi të ketë filluar. Duke shtuar ndjenjën e krizës së afërt janë përpjekjet e Amerikës për të penguar industrinë e teknologjisë së Kinës dhe miqësia në rritje të Xi me Rusinë.

Komandantët ushtarakë amerikanë dhe shefat e inteligjencës thonë se Xi ka urdhëruar Ushtrinë Çlirimtare Popullore (pla) të zhvillojë kapacitetin për të pushtuar Tajvanin deri në vitin 2027, raporton AlbEu.com.

Disa mendojnë se konflikti është më afër. “Intuita ime më thotë se do të luftojmë në 2025,” paralajmëroi vartësit së fundmi gjenerali Michael Minihan, kreu i komandës së lëvizshmërisë ajrore të Amerikës.

Të dyja palët kanë frikë se koha po mbaron: Amerika shqetësohet se forcat e armatosura të Kinës së shpejti mund të bëhen shumë të forta për t’u frenuar, ndërsa Kina shqetësohet se perspektiva e ribashkimit paqësor po zhduket.

“Lufta me Kinën nuk është e pashmangshme dhe nuk është e afërt”, deklaron admirali John Aquilino, komandanti i Komandës Indo-Paqësorit të Amerikës, i cili do të mbikëqyrte çdo luftë me Kinën.

Duke folur në selinë e tij me pamje nga Pearl Harbour, skena e goditjes parandaluese të Japonisë në vitin 1941, ai thotë se misioni i tij i parë është “të bëj gjithçka në fuqinë time për të parandaluar një konflikt”.

Megjithatë, shton ai, “nëse frenimi dështon, ju duhet të jeni të përgatitur për të luftuar dhe për të fituar”. Siç tregon pushtimi i Rusisë në Ukrainë, ai paralajmëron: “Nuk ka gjë të tillë si një luftë e shkurtër”.

Pyetja e parë për strategët e Amerikës është se sa do të paralajmëroheshin për një pushtim të afërt.

Ushtria kineze, me rreth 2 milion personel aktiv, kundrejt 163,000 të Tajvanit, do të kishte nevojë për përgatitje të mëdha për të kryer atë që do të ishte sulmi më i madh amfib që nga zbarkimi i Ditës D në 1944.

Do të duhej të anulonte lejen, të mblidhte anije zbarkimi, të grumbullonte municione, konfiguronte poste komanduese të lëvizshme dhe shumë më tepër.

Por në një luftë të zgjedhur, me Xi në gjendje të zgjedhë kohën e tij, shumë nga këto lëvizje mund të maskohen si ushtrime ushtarake.

Zyrtarët amerikanë të mbrojtjes thonë se mund të shohin shenja të paqarta të luftës së afërt, si grumbullimi i furnizimeve me gjak, vetëm dy javë përpara. Për operacione më të vogla, për të kapur ishujt, kontrollet e Tajvanit afër kontinentit, të themi, mund të ketë vetëm disa orë paralajmërim – nëse është kështu.

Amerika do të dëshironte të ekspozonte herët përgatitjet e Kinës, siç bëri me pushtimin rus të Ukrainës, dhe të mblidhte një koalicion ndërkombëtar përballë.

Kjo do të ishte më e lehtë nëse Xi do të fillonte një pushtim të drejtpërdrejtë. Por Kina mund të përpiqet të shfrytëzojë paqartësitë e statusit të Tajvanit: ai nuk ka marrëdhënie diplomatike me shumicën e vendeve të tjera.

Nëse Xi përmend ndonjë “provokim” dhe fillon me veprime të pakta nga lufta, si një bllokadë, Amerika ose aleatët e saj mund të mos reagojnë menjëherë.

Amerika gjithashtu duhet të peshojë se deri ku përgatitjet e saj rrezikojnë të përshpejtojnë konfliktin, raporton AlbEu.com.

Të dërgohen aeroplanmbajtëse në rajon si një shfaqje force? Të vendosen trupa në Tajvan?

Kërcënimi i furnizimeve me naftë të Kinës përmes ngushticës së Malaça-s? Të gjitha mund të konsiderohen provokime nga Kina, nëse jo akte lufte.

Ndërsa lufta afrohet, Tajvani do të lëvizë anijet e marinës nga bregu i tij perëndimor i pambrojtur në lindje, prapa vargmalit që kalon përgjatë anës lindore të ishullit.

Ajo do të kërkonte të fshihte avionët luftarakë në strehimore nëntokësore dhe të mobilizonte rezervistët e saj prej 2.3 milion. Ajo gjithashtu do të duhet të kontrollojë panikun e përhapur, pasi turmat të përpiqen të iknin dhe pasi lidhjet e transportit me botën e jashtme të ndërpriten.

Amerika gjithashtu do të shpërndante avionët nga bazat e ekspozuara. Marinsat do të vendoseshin rreth pikave të sulmit të mundshëm detar.

Nëndetëset amerikane do të rrëshqisnin nën valë, disa do të mblidheshin afër Tajvanit. Disa komandantë ushtarakë amerikanë dhe tajvanezë pa dyshim që do të bënin presion për sulme ushtarake kundër forcës pushtuese të Kinës. Ata ndoshta do të anashkaloheshin nga ata që kërkojnë një zgjidhje diplomatike, ose të paktën nuk do të donin të fajësoheshin për goditjen e parë.

Kina, nga ana e saj, do të duhet të marrë një vendim të rëndësishëm. A duhet të kufizojë sulmin e saj në Tajvan, duke shpresuar të krijojë një fakt të kryer, ndërsa Amerika dhe aleatët e saj dridhen? Apo duhet të godasë forcat e Amerikës në rajon, në një Pearl Harbour të ri? Opsioni i parë e lë Amerikën të lirë për të sulmuar flotën pushtuese; kjo e fundit garanton hyrjen e saj me gjithë zemër në luftë, dhe ndoshta edhe atë të Japonisë, nëse Kina do të sulmonte bazat amerikane atje.

Një pushtim pothuajse me siguri do të fillonte me sulme masive me raketa në Tajvan. Këto do të shkatërronin shpejt pjesën më të madhe të marinës, forcave ajrore dhe mbrojtjes ajrore të Tajvanit.

Ëang Hongguang, një ish-zëvendës komandant i rajonit pla përballë Tajvanit, parashikoi në vitin 2018 se do të kishte 24 orë bombardime – fillimisht në objektiva ushtarakë dhe politikë, pastaj në infrastrukturën civile si termocentralet dhe depot e karburantit.

Ai sugjeroi që Kina do të verbonte satelitët e Tajvanit, do të priste kabllot e saj nënujore të internetit dhe do të përdorte luftën elektronike për të goditur sistemet e saj të komandës dhe kontrollit, duke penguar koordinimin me forcat amerikane dhe aleate.

Gjenerali Ëang tha se sulmi do të shkaktonte kaos të mjaftueshme për të hapur të paktën një dritare dyditore për pushtim. Nëse forcat amerikane nuk mbërrinin brenda tre ditësh, ai tha: “Mos u shqetësoni të bëni një udhëtim kot”.

Kina gjithashtu do të bëjë çmos për të shuar vullnetin e Tajvanit për të luftuar. Forcat e saj kibernetike do të përpiqen të hakojnë televizionin dhe radion lokale dhe të bombardojnë ushtarët tajvanezë me mesazhe me tekst dhe në mediat sociale, duke ofruar shpërblime për kryengritësit dhe dezertorët.

Kina më pas duhet të përballet me sfidën e frikshme të një sulmi amfib, një nga format më të vështira të luftës. Plazhet e Kinmen, një ishull tajvanez vetëm 3 km nga kontinenti, janë të mbushura me relike nga një tentativë pushtimi në vitin 1949, kur forcat nacionaliste vranë ose kapën pothuajse të gjithë grupin e avancimit të 9,000 trupave komuniste që zbarkuan në anije të vogla peshkimi.

Plani ka arritur shumë që atëherë, duke përvetësuar armatime të avancuara dhe duke studiuar precedentë të tillë si D-Day, zbarkimet e udhëhequra nga amerikanët në Incheon në Kore në vitin 1950 dhe ripushtimi i Britanisë së Ishujve Falkland nga Argjentina në 1982.

Pushtimi i vështirë

Si një ishull, Tajvani nuk është vetëm më i vështirë për t’u pushtuar se Ukraina, por edhe më i vështirë për t’u mbështetur. Portet e saj mund të shkatërrohen nga Kina, forcat e saj apo edhe ato të Amerikës. Përpjekja për të sjellë përforcime ose furnizime në ishull ndërsa raketat kineze bien shi do të ishte pothuajse po aq e vështirë sa përpjekja për ta pushtuar.

Së paku, Amerika dhe Tajvani do të kishin nevojë për ndihmë nga aleatët. Japonia, e cila pret dhjetëra mijëra trupa amerikane, ka forca të afta.

Filipinet janë të dobëta ushtarakisht, por afër Tajvanit. Australia është aleate e ngushtë, por armatosur pak dhe më larg. Vendet në Paqësor mund të ofrojnë bazat mbështetëse.

Aleatët më të largët, si Britania, mund të dërgojnë anije detare. Një pasiguri e madhe është se sa do të ndihmonte India. Shumë do të vareshin nga mënyra se si shpaloset kriza dhe kush fajësohet për të.

Aeroplanmbajtëset

Planet e Amerikës për të ndihmuar Tajvanin më parë vareshin nga aeroplanmbajtëset. Ajo dërgoi një në zonë pasi Kina lëshoi raketa pranë Tajvanit në vitin 1995 dhe përsëri pas një tjetër episodi në 1996.

Por Kina që atëherë ka investuar shumë në armët “kundër aksesit/mohimit të zonës” (a2/ad), të dizajnuara për t’iu shmangur amerikanëve anijet dhe avionët.

Ato përfshijnë raketën df-26, e cila mund të godasë thellë në Paqësor, dhe raketa të reja hipersonike që janë më të vështira për t’u kapur.

Marina e Kinës është tani më e madhja në botë, me një flotë nëndetësesh për të sulmuar anijet amerikane që po afrohen.

Bombarduesit me rreze të gjatë janë gjithashtu një kërcënim. David Ochmanek i rand Corporation, një institut kërkimor që ka drejtuar lojëra të klasifikuara lufte që simulojnë një konflikt në Tajvan, argumenton se strategjitë e vjetra amerikane tani “çojnë në humbje”.

Alternativa e planifikuesve amerikanë përmblidhet me tre d: ndërprisni operacionet kineze brenda zinxhirit të parë të ishullit, mbroni aleatët në të dhe dominoni detin dhe ajrin përtej.

Amerika duhet të kapërcejë problemet e frikshme: “tirania e distancës” në Oqeanin e gjerë Paqësor, rritja e “zonës së angazhimit me armë” të Kinës për të përfshirë bazat amerikane në Paqësorin perëndimor dhe masën e madhe të fuqisë punëtore dhe armëve të Kinës, e cila tejkalon atë të Amerikës.

Shumë larg

Bombarduesit që fluturojnë nga Haëaii, Alaska dhe kontinenti amerikan, ndërkohë, do të përdorin municione që mund të lëshohen nga përtej mundësive të raketave kundërajrore kineze.

Por raketat anti-anije me rreze të gjatë të Amerikës, të cilat mund të udhëtojnë 200 milje detare ose më shumë, ndoshta do të mbarojnë brenda një jave. Pas kësaj, forcat amerikane do të duhej të afroheshin më pranë Tajvanit për të fundosur anijet.

Shpresa e Amerikës është që, deri atëherë, edhe Kina të ketë mungesë municionesh me rreze të gjatë.

Amerika dhe Kina do të mendojnë nëse dhe kur të sulmojnë satelitët e njëra-tjetrës, duke e kthyer potencialisht orbitën e tokës së ulët në një gërmadhë.

Disa lojëra luftarake sugjerojnë se ata mund të përmbahen nga kjo nga frika se mos dëmtojnë veten. Por, siç thotë një zyrtar i lartë ushtarak amerikan, “Pala që gjuan e para merr një avantazh të madh”.

Çdo fazë e luftës do të zhvillohej nën hijen e armëve bërthamore.

Biden ka folur për zvogëlimin e mbështetjes së Amerikës në armët bërthamore dhe Kina mbështet “asnjë përdorim të parë”. Por rreziku i katastrofës me sa duket po rritet ndërsa Kina zgjeron arsenalin e saj.

Do të rritet nga 400 apo më shumë koka luftarake sot, llogarit Pentagoni, në 1000 të çuditshme deri në vitin 2030 (ende më pak se Amerika dhe Rusia). Një lojë e fundit luftarake e zhvilluar nga Qendra për një Siguri të Re Amerikane, një institut kërkimor, sugjeroi që të dyja palët të nënvlerësojnë rrezikun e përshkallëzimit. Kjo rritet nëse ose sulmon kontinentin e tjetrit, ose nëse konflikti zgjatet.

Rezultati i një lufte thjesht konvencionale do të ishte shkatërrues, si për fituesit ashtu edhe për humbësit. Një lojë lufte nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, një tjetër institut amerikan, zbuloi se sipas “skenarit të saj bazë” forcat tajvaneze, amerikane dhe japoneze zakonisht ndërpresin linjat e furnizimit pas rreth dhjetë ditësh, duke bllokuar rreth 30,000 trupa kineze në ishull.

Tajvani mbijeton si një njësi autonome, por mbetet pa energji elektrike apo shërbime bazë.

Amerika dhe Japonia pësuan gjithashtu, duke humbur 382 avionë dhe 43 anije, duke përfshirë dy aeroplanmbajtëse amerikane. Kina humbi 155 avionë dhe 138 anije.

Kostoja ekonomike do të ishte gjithashtu e madhe. Rand vlerësoi në vitin 2016 se një luftë njëvjeçare mbi Tajvanin do të reduktonte PBB-në e Kinës me 25-35% dhe atë të Amerikës me 5-10%. Rhodium Group, një kompani konsulence, arriti në përfundimin në vitin 2022 se ndërprerja e furnizimit me gjysmëpërçues (Tajvani përbën 90% të çipave kompjuterikë më të avancuar në botë) do të shkaktonte mungesa globale të mallrave elektronike, duke çuar në dëme “të pallogaritshme” për ekonominë botërore.

Duke pasur parasysh pasojat e tmerrshme, a do të shkonin vërtet në luftë Amerika dhe Kina?

Zyrtarët kinezë thonë se opsioni i tyre i preferuar është ende bashkimi paqësor dhe mohojnë se ka ndonjë afat kohor për një sulm.

Kina gjithashtu ka shumë opsione përveç një pushtimi të plotë. Ato përfshijnë shtrëngimin ekonomik, një bllokadë të plotë ose të pjesshme dhe kapjen e ishujve periferikë si Kinmen. Kina mund të fillojë këtë lloj operacioni të “zonës gri” si një zëvendësim ose një prelud i një sulmi më të gjerë.

Xi ka stimuj të fortë për të pritur kohën e tij, jo vetëm sepse forcat e tij po rriten, ndërsa shpenzimet e mbrojtjes amerikane janë afër nivelit më të ulët të 80 viteve si pjesë e PBB-së. Por ai gjithashtu mund të ndiejë presion për të sulmuar nëse Tajvani braktis të gjitha pretendimet se mund të pajtohet ndonjëherë me kontinentin dhe shpall zyrtarisht pavarësinë, ose nëse Amerika vendos trupa në Tajvan.

Konflikti njëvjeçar në Ukrainë është dëshmi se një autokrat irredentist mund të bëjë llogaritë e gabuar në mënyrë të tmerrshme. Zhou Bo, një ish-oficer i lartë në pla, vëren se për të arritur qëllimet e saj, Kina nuk ka nevojë të tejkalojë fuqinë globale të Amerikës; ajo ka nevojë vetëm për një avantazh në Paqësorin perëndimor.

Shumë strategë në Amerikë dhe Azi kanë frikë se humbja e Tajvanit do të zëvendësonte rendin e udhëhequr nga Amerika në rajon me një rend të udhëhequr nga Kina.

Japonia dhe Koreja e Jugut mund të ndihen të detyruara të zhvillojnë armët e tyre bërthamore. Në vend që të kufizojë Kinën, zinxhiri i parë i ishullit do të bëhej një platformë për të për të projektuar fuqinë më larg.

“Tajvani është tapa në shishe”, siç thotë një zyrtar ushtarak amerikan.

Amerika ngushëllohet nga dështimet e Rusisë në Ukrainë, duke besuar se ato kanë rritur dyshimet e zotit Xi për aftësinë e tij për të marrë Tajvanin.

Por për të ruajtur ekuilibrin e pasigurt përgjatë ngushticës së Tajvanit, Amerika duhet të veprojë me aftësi të shkëlqyera.

Ajo duhet të përforcojë hezitimin e Xi duke forcuar veten, aleatët e saj dhe Tajvanin, por të mos shkojë aq larg sa të mendojë se duhet të sulmojë shpejt ose të heqë dorë nga pushtimi i Tajvanit përgjithmonë. /AlbEu.com

The post Trondit “The Economist”: SHBA dhe Kina, po përgatiten për luftë appeared first on Albeu.com.

Vittorio Rienzo