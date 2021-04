Trono Over: Aurora Tropea, vittima di un ignobile gesto | “Mi sento violentata” VIDEO

Aurora Tropea, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, è stata vittima di un gesto che l’ha gettata nello sconforto e ha così voluto sfogarsi tramite Instagram.

Aurora Tropea è stata una delle protagoniste più amate ma anche più discusse della trasmissione Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi. Prima del suo abbandono l’ex dama è stata il bersaglio di numerose critiche da parte degli altri partecipanti al Trono Over e di aspri scontri con Gianni Sperti.

A causa di un acceso confronto con l’opinionista e con alcuni cavalieri, la Tropea ha deciso di abbandonare per sempre il programma, sentendosi continuamente attaccata e poco capita. Tra le lacrime la sua esperienza televisiva si è conclusa ma moltissimi fan hanno comunque continuato a seguirla sui vari social network.

Proprio su Instagram si è mostrata disperata per un evento che l’ha turbata e di cui è stata vittima recentemente. Ecco cosa è successo.

Aurora Tropea vittima di furto dopo il Trono Over

Aurora Tropea attraverso i social ha voluto avvertire i suoi followers di quanto accaduto nelle ultime ore. Infatti per alcuni giorni è scomparsa da Instagram e così spiegato cosa le fosse successo: è stata vittima di furto.

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha reso noto che le è stato rubato il telefonino ed è apparsa notevolmente sconvolta e dispiaciuta per quanto accaduto. Nella sua dichiarazione non sono ben chiare le modalità del furto e come sia effettivamente successo ma la sua voce è quella di una donna scossa e a stento è riuscita a trattenere le lacrime. Sicuramente per lei il momento non è dei migliori e dopo l’uscita dal dating show le cose non hanno accennato a migliorare.

“Purtroppo c’era il mio mondo”

La donna dopo aver annunciato il furto ha poi spiegato per quale ragione quell’oggetto fosse così importante per lei. Si sa, il cellulare ormai è diventato per molti di noi una ‘scatolina’ dove custodiamo tutti i nostri ricordi e le nostre password, e anche per lei è così.

Infatti ha fatto sapere che al suo interno c’era tutto il suo mondo, le foto con la cugina e con la madre e che avevano un enorme valore affettivo. Ovviamente con questo ignobile gesto è andato tutto perso e sarà difficile recuperare i momenti di vita passati e immortalati in uno scatto. L’ex dama dopo questo furto si è detta “violentata della sua privacy”.

