trono-over,-da-uomini-e-donne-all’altare:-la-coppia-ha-detto-si

I due si sono detti si per sempre! Galeotto è stato il dating show che li ha fatti incontrare, ed oggi sono ufficialmente marito e moglie!

Uomini e Donne, il format continua a mietere consensi

Uomini e Donne è uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset. Il talk sui sentimenti va in onda da moltissimi anni, la prima puntata è stata trasmessa il 16 settembre 1996.

Nonostante la longevità, il format continua a regalare emozioni ai telespettatori che sono ormai affezionati allo show di Maria De Filippi. Le vicende di cuori dei protagonisti del talk sui sentimenti accompagnano gli italiani nel loro pomeriggio da anni, tenendogli compagnia sempre!

All’interno dello studio di Uomini e Donne, tantissimi partecipanti hanno trovato l’amore. Le loro storie hanno fatto sognare milioni di persone, hanno appassionato, emozionato e fatto rivivere dei veri e propri sogni d’amore.

Pensate ad esempio a Marco Fantini e Beatrice Valli e alla loro bellissima famiglia, o ancora ad Aldo Palmieri e Alessia Cammarota che hanno anche loro creato un nido d’amore meraviglioso.

Uomini e Donne, al loro matrimonio c’era anche Ida Platano

Anche tra le file del Trono Over sono sboccate delle passioni travolgenti che sono sfociati in amori indissolubili. E’ il caso della bellissima Lisa Palugan e Mauro Faettini. La coppia è tornata in studio ad annunciare le loro nozze qualche mesa fa, prima della consueta pausa estiva.

Bellissimi e molto innamorati hanno dato la lieta notizia ed emozionati hanno colto l’occasione per consegnare le partecipazioni di nozze ad Ida Platano e Gemma Galgani.

Nel corso della puntata Lisa e Mauro hanno spiegato che le loro nozze erano state fissate per il 2020, ma poi a causa della pandemia hanno dovuto posticipare al 4 luglio di quest’anno.

La bellissima influencer e volto noto della trasmissione, Ida Platano ha postato delle Insta Stories sul suo profilo Instagram, mostrandosi in tutta la sua bellezza. Ida che era presente al matrimonio ha postato dell’immagini, ed è stato possibile scorgere dei dettagli della location e del taglio della torta, un momento davvero toccante ed emozionante.