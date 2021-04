Tropea “Borgo dei Borghi 2021”, il messaggio speciale del Sindaco Macrì: “Jole Santelli, questa vittoria è per te!”

Tropea è il Borgo più bello d’Italia, il Sindaco Macrì esulta: “un emblema per tutti i calabresi sparsi nel mondo e i tantissimi che, liberamente, ne hanno fatto il proprio luogo dell’anima”

La Calabria si mostra unita in un momento per tutti molto difficile ed esulta per la vittoria di Tropea e l’assegnazione del titolo “Borgo dei Borghi 2021”. Tra i primi a festeggiare è stato il Sindaco Nino Macrì, sempre molto attivo sui social e primo a sponsorizzare la bellezza della Perla del Mediterraneo. “Tropea esulta della vittoria ed accanto alla gioia avverte la profonda gratitudine per i tanti che hanno contribuito a decretarla”, scrive su Facebook. “Il trofeo – aggiunge il primo cittadino – non certifica semplicemente la bellezza senza tempo di un luogo magico in cui s’intrecciano armoniosamente cultura e natura ma anche la coesione di una comunità sana che travalica il borgo cittadino per coinvolgere l’intera Calabria, che ha eletto Tropea come proprio emblema, tutti i tropeani, i calabresi sparsi nel mondo e i tantissimi che, liberamente, ne hanno fatto il proprio luogo dell’anima”.

“Tropea è orgogliosa – sostiene Macrì – di aver gareggiato assieme ad altri 19 esclusivi borghi: volti variopinti e spettacolari di tutta la nostra bellissima Italia. Insieme abbiamo vissuto una vicenda eccezionale per intensità di sentimenti e ricchezza di opportunità ricevute e raccolte. Il nostro legame rimarrà nel tempo e insieme potremo concordare di vivere ancora occasioni straordinarie di crescita. Vogliamo ringraziarvi singolarmente e sottolineare che ognuno di voi avrebbe potuto conquistare l’ambito label di qualità. Ha vinto Tropea e la Calabria e noi, tropeani e calabresi, ne siamo fieri ma siamo anche consapevoli che tutti avreste potuto meritare il riconoscimento per bellezza e impegno profuso, per ognuno di voi auspichiamo di vero cuore tanto successo”.

“I tempi difficili che stiamo attraversando – sottolinea il sindaco di Tropea – non hanno intaccato la nostra voglia di vivere e di godere i beni che abbiamo la fortuna di possedere facendo parte di un contesto umano, storico e paesaggistico così eccezionalmente bello, la gioia che abbiamo ricevuto sarà una carica straordinaria di energia per andare avanti proficuamente, è una vittoria impegnativa che ci carica della responsabilità di esserne degni diventando testimoni del valore dell’impegno nella cura del proprio spazio vitale. Con profonda commozione – conclude Macrì – dedico questa grandissima conquista a Jole Santelli, la nostra giovane Governatrice prematuramente e improvvisamente scomparsa. Cara amica di Tropea e della Calabria gioisci anche tu di questo successo della tua terra che va nella direzione che tu desideravi”.