Trota salmonata in bianco, verde e arancio

Ingredienti:

1 filetto di trota salmonata

10 piselli freschi

2 carote di media grandezza

2 lime

50 gr di Yogurt greco

Pane panko

6 fili di Erba cipollina

Amido di mais

Olio evo

Zucchero semolato

Sale fino



Per la crema di piselli:

Sgranare i piselli, sbollentarli, passarli in acqua fredda e frullarli con un po di acqua di cottura fino ad ottenere una crema liscia dopodiché aggiustare di sale.



Per la crema di carote:

Pelare le parote, tagliarli a piccoli pezzi , metterli in un contenitore da microonde con poca acqua, cuocere fino a che le carote non diventano morbide e frullare fino a ridurre in purea liscia, salare.

Per la gelèe di lime:

Spremere 1 lime e mezzo, versare in un pentolino e portare a bollore, aggiustare di sale e zucchero, unire qualche grammo di amido di mais sciolto in pochissima acqua, mescolare e far freddare.

Per la salsa allo yogurt:

Unire allo yogurt greco 5 fili di erba cipollina e far riposare in frigo per un paio di ore, dopodiché toglierla ed aggiungere qualche goccia di succo di lime e il sale; mescolare.

Per la trota:

Privare il filetto di trota salmonata delle lische, della pelle, tagliarlo a cubi, passarli in olio evo e pane panko.

Portare a temperatura un pentolino con olio evo, cuocere velocemente i cubi di trota salmonata, scolarli dall’ eventuale olio in eccesso, salare ed impiattare finendo con un filo di erba cipollina.



Questo piatto è perfetto da consumare sia caldo che freddo per il suo sapore amabile e per la versatilità dei prodotti utilizzati.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.