Trote universitário perto da UPA bloqueia passagem de ambulância em Barretos, SP; vídeo

Estudantes na Avenida Professor Roberto Frade Monte com a Rua Vinte e Quatro travaram passagem de veículo da unidade de saúde que estava a caminho de atendimento na noite de segunda-feira (13). Ambulância tem dificuldade para passar em avenida por causa de trote em Barretos, SP

Um trote universitário nas imediações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barretos (SP) na noite de segunda-feira (13) dificultou atendimentos de emergência em saúde feitos com auxílio de ambulâncias.

Segundo testemunhas, estudantes do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (Unifeb) bloquearam a Avenida Professor Roberto Frade Monte e a Rua Vinte e Quatro, impedindo a passagem de veículos.

Um vídeo mostra o momento em que uma ambulância, com luzes e sirene ligados, tenta passar pelo trecho a caminho do atendimento para um morador que estava em crise convulsiva, por volta das 21h. De acordo com uma testemunha, que não quis se identificar, a equipe foi hostilizada pelos jovens no meio da rua.

“Com muito custo o pessoal deixou abrir o caminho. Nós fomos xingados e foi meio tenso lá. Tinha som, pessoal pulando em cima de carro, uma zona. As sirenes e as luzes de emergência estavam ligadas e o pessoal trancando a passagem”, diz.

Estudantes que participam de trote bloqueiam passagem de ambulância nas imediações da UPA em Barretos, SP

No vídeo é possível ver centenas de jovens na rua, dificultando a passagem.

“Nós paramos porque não tinha como ir nem para a frente e nem para trás. A gente desceu da ambulância, dando tapas na parte de fora para o povo poder sair porque a gente precisava passar. A gente estava com prioridade. Para ir até a ocorrência a gente tinha que passar ali, não tinha outro lugar”

A testemunha conta que a via era a única rota para o endereço do paciente, no bairro Fortaleza. Quando a ambulância chegou ao local, a pessoa já havia socorrida por terceiros por causa da demora.

Outro vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um grupo grande de jovens tomando o cruzamento, dançando em cima do capô de carros e acelerando motos.

Funcionários da UPA e a Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsável pelo encaminhamento de pacientes, acionaram a Polícia Militar.

Estudantes que participam de trote bloqueiam passagem de ambulância nas imediações da UPA em Barretos, SP

O que diz a instituição

Em nota, o Unifeb informou que as aglomerações ocorreram fora do campus, que não são de responsabilidade da instituição, mas que oficiou a Polícia Militar para que o policiamento nas redondezas seja reforçado nesta semana a fim de coibir qualquer manifestação que interfira na ordem pública ou segurança dos alunos.

A instituição disse que todos os estudantes são orientados sobre o impedimento de trote ou qualquer manifestação estudantil que cause agressão física, moral ou outras formas de constrangimento dentro do campus.

Segundo o Unifeb, a instituição fez ampla divulgação nas redes sociais e grupos de WhatsApp de alunos sobre essa orientação.

Ao g1, a Prefeitura de Barretos disse que a equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) não enfrentou dificuldades para acessar o local e que não havia nenhum paciente em estado grave para atendimento.

Já a Polícia Militar afirmou que conseguiu dissipar a multidão. “Foram constatados alguns veículos com o som ligado em volume excessivo e estacionados de maneira irregular, sendo tomadas as providências de forma administrativa.”

