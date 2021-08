trucchi-di-benedetta-rossi-per-servire-alla-perfezione-un-tagliere-di-salumi-e-formaggi

Vuoi stupire tutti con un antipasto dall’effetto scenografico? Segui i trucchi di Benedetta Rossi per un tagliere di salumi perfetto.

Deve essere più che sodisfacente servire a tavola un tagliere perfetto di salumi e formaggi, anche se potrebbe rientrare tra le preparazioni semplici da fare non è sempre così. Alzi la mano chi ha avuto un pò di difficoltà a posizionare affettati e formaggi, non è facile. Per questo motivo la nostra food blogger marchigiana ci svelerà delle astuzie che vi semplificherà tutto.

Se avete ospiti e volete servire salumi e formaggi prima di cena o pranzo quindi per aprire le danze con un antipasto classico e sempre gradito non vi resta che stare comodi su una poltrona o divano e leggere attentamente i trucchi di Benedetta Rossi e appuntarli così non avrete mai difficoltà e farete sicuramente bella figura quando lo servirete a tavola.

TAGLIERE di SALUMI perfetto di Benedetta Rossi

I trucchi di Benedetta Rossi sono davvero indispensabili così da non fare brutta figura se volete stupire i vostri ospiti a tavola.

Il tagliere di salumi è tra le classiche portate che mette d’accordo tutti a tavola, ma talvolta non basta solo questo, oltre ad apprezzare il sapore di tutto ciò che è presente sul tagliere, anche l’occhio vuole l sua parte. L’effetto scenografico talvolta colpisce più di tutto.

Ecco gli step da seguire per non sbagliare.

– FORMAGGI. Ecco quali scegliere, i formaggi stagionati come Parmigiano Reggiano, Grana Padano; i semi stagionati tipo la scamorza, il taleggio, la provola o la caciotta; quelli freschi come la mozzarella di latte vaccino o di bufala. Magari se amate o i vostri ospiti preferiscono lo stracchino o gorgonzola, non metteteli così sul tagliere, ma potete adagiarli su un piccolo piattino.

-SALUMI. Affidatevi sempre al vostro salumiere di fiducia, i salumi vanno affettati finemente e devono essere di qualità. Potete spaziare dal prosciutto cotto a quello crudo, poi la mortadella, la bresaola, la pancetta, la porchetta, ma non sono gli unici. Non dimentichiamo che ci sono anche i salumi tipici, quindi via libera!

Benedetta Rossi inoltre consiglia di dare un tocco di personalità al tagliere, per renderlo ancora più appetitoso, potete procedere in questo modo.

-GRISSINI e PANE. I grissini sono davvero perfetti per accompagnare i formaggi cremosi, ma anche il pane non è da meno, la food blogger preferisce il pane casereccio che sposa benissimo con i salumi.

-SOTT’OLI e SOTT’ACETI. Donano un tocco diverso al tagliere non solo lasciano un retrogusto piacevole, non riuscirete a resistere ne voi e ne i vostri ospiti. Mettete in piccole ciotoline, i pomodori secchi, melanzane e zucchine sott’olio, giardiniera all’aceto di vino bianco e funghi sott’olio.

-MIELE e MARMELLATE. Il miele non dovrebbe mai mancare anche se alcuni non gradiscono il mix del dolce e salato, ma noi vi garantiamo che il miele su alcuni formaggi sposa benissimo. Ma non limitatevi solo al miele, ci sono tantissime marmellate con cui poter accompagnare i formaggi, anche al supermercato si trovano, si vendono in piccoli barattoli così potrete optare per gusti diversi. Ecco alcuni suggerimenti, marmellata di cipolle, di pere, di fichi e di agrumi.

Questi trucchi sono davvero utili se volete fare bella figura se avete ospiti, inoltre date libero sfogo alla vostra fantasia, magari oltre ai grissini e pane anche i taralli sono graditi e perchè anche dei grissini di pasta sfoglia.

Dopo aver capito cosa va su un tagliere, ecco come prepararlo. Mettete prima il formaggio, avendo cura di tagliarlo per bene e a fette pressochè uguali tra loro. Se è presente la crosta non edibile, potete rimuoverla. Poi dopo aver disposto a raggiera, passate agli affettati sfruttate il vostro estro magari potete arrotolare su se stesso la fetta.

Decorate con frutta fresca di stagione e servirete così un tagliere perfetto.