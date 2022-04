Trucco WhatsApp: Svelato come recuperare i messaggi cancellati che non sei riuscito a leggere

Da quasi due anni, ormai, WhatsApp ha introdotto la possibilità di rimuovere i messaggi inviati nelle chat. Questa funzione, nel tempo, è stata oggetto di diverse modifiche, come ad esempio il limite temporale entro cui eliminare i messaggi inviati nelle chat singole e di gruppo.

Se il mittente elimina il messaggio prima che il destinatario riesca a consultarlo, è impossibile saperne il contenuto, ma solo in teoria. In realtà, ci sono diverse app che consentono di recuperare e consultare i messaggi cancellati, a partire dalle notifiche ‘push’.

Tra le migliori, c’è senza dubbio Notifications History, una delle prime app ad essere create dopo che gli sviluppatori di WhatsApp avevano introdotto l’eliminazione dei messaggi.

Da qualche tempo, però, quest’app è stata surclassata da WAMR, che presenta vantaggi decisamente notevoli. Disponibile su Android, WAMR consente di recuperare tutti i messaggi eliminati non solo da WhatsApp, ma anche da Telegram e da Facebook Messenger.

Il funzionamento di WAMR è relativamente semplice, anche se ci sono conseguenze sulla privacy: per recuperare i messaggi eliminati, l’app ha bisogno dell’accesso alle notifiche di WhatsApp (o di Telegram o di Messenger) e ai contenuti multimediali dello smartphone. Per il resto, questa app è molto sicura e lavora in backgruound, scansionando le notifiche alla ricerca di messaggi eliminati. Lo riporta anche TuttoAndroid.

Un altro vantaggio di WAMR è la possibilità di recuperare anche contenuti multimediali cancellati, ma solo nel caso che siate riusciti a visualizzarli prima della loro eliminazione.

L’utilità di WAMR non riguarda però solo messaggi cancellati: con quest’app sarà possibile anche scaricare, direttamente sullo smartphone, gli stati di WhatsApp dei vostri contatti e di convertire i messaggi vocali in file MP3.

Continua a leggere

Seguici, basta un like!

L’articolo Trucco WhatsApp: Svelato come recuperare i messaggi cancellati che non sei riuscito a leggere proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.