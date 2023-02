Trufa de maracujá com calda de frutas vermelhas é uma sobremesa fácil e gostosa para o verão; aprenda

Confeiteira Cacieli Evangelista ensinou o passo a passo da receita. Culinaria #013: Aprenda a fazer uma trufa de maracujá com calda de frutas vermelhas

As sobremesas com frutas são as queridinhas do verão. Além de mais refrescantes, elas deixam os doces mais nutritivos. Pensando nisso, a confeiteira Caciele Evangelista preparou uma trufa de maracujá na taça, que é servida com uma calda de frutas vermelhas (confira a receita abaixo).

CLIQUE AQUI E VEJA TODAS AS RECEITAS DO G1 SANTOS

O Culinária #013 está na Temporada de Verão, com receitas leves, refrescantes e lindos cenários da Baixada Santista.

Em entrevista ao g1, a confeiteira Cacieli Evangelista, de Guarujá, no litoral de São Paulo, explicou que as sobremesas com sorvete e com frutas, especialmente, com coco, maracujá e morangos são as mais pedidas nesta época do ano.

Trufa de maracujá com calda de frutas vermelhas feito pela confeiteira Cacieli Evangelista

Mariane Rossi/g1

Para preparar o doce, a confeiteira explica que é preciso aquecer o creme de leite e misturá-lo com o suco concentrado. Em seguida, vem o chocolate branco. As gotas de chocolate são adicionadas para imitar semente do maracujá e dão o toque final. O creme vai para a geladeira.

Para completar o doce, basta adicionar as frutas e o açúcar na panela até obter uma calda grossa. (veja a receita completa em vídeo, no início da reportagem, ou em texto abaixo).

Confeiteira Cacieli Evangelista em entrevista a jornalista Mariane Rossi, do g1

Danilo Santos

Confira a receita:

Ingredientes

Trufa de maracujá

200 gramas de chocolate branco nobre

70 gramas de creme de leite de caixinha

70 ml de suco concentrado de maracujá

gotas de chocolate belga ou granulado para imitar semente do maracujá

Calda de frutas vermelhas

200 gramas de morango

30 gramas de mirtilo

30 gramas de framboesa

50 gramas de açúcar

Modo de preparo

Trufa

Aqueça o creme de leite na panela até começar a ferver.

Adicione o suco concentrado de maracujá e mexa bem até engrossar

Desligue o fogo, transfira para uma tigela e misture com o chocolate branco.

Por fim, adicione as gotas de chocolate ou granulado

Despeje em tacinhas ou em uma travessa e leve para a geladeira por, pelo menos, 2 horas

Calda

Corte os morangos e as frutas vermelhas em pedaços pequenos

Em uma panela, em fogo baixo, coloque as frutas.

Em seguida, adicione o açúcar e misture

Não pare de mexer. As frutas vão cozinhar no próprio líquido e desmanchar. Deixe cozinhar por cerca de 20 minutos.

Transfira para uma tigela e deixe esfriar.

Cubra a trufa de maracujá com o molho de frutas vermelhas e sirva em seguida.

Bom apetite!

Trufa de maracujá com calda de frutas vermelhas feito pela confeiteira Cacieli Evangelista

Mariane Rossi/g1

Trufa de maracujá com calda de frutas vermelhas feito pela confeiteira Cacieli Evangelista

Mariane Rossi/g1

Ufficio Stampa