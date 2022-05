Truffata, sedotta e raggirata su Internet accade a Bologna: Cristian Nardi esperto In Reputation Online Raccomanda

La privacy Garantita CEO Cristian Nardi esperto tra i più quotati in Italia nel settore della reputazione Online riporta la notizia della truffa di oltre 50.000 euro, i risparmi di una vita, per amore. Una signora di Minerbio è rimasta vittima di una truffa on line. Ma la polizia locale di Minerbio, Baricella e Malalbergo è riuscita a risalire ai truffatori. Si tratta di 16 persone, tra francesi e cittadini della Costa d’Avorio residenti in Europa, che sono stati denunciati in concorso per truffa. I denunciati fanno parte di un’organizzazione in grado di muovere decine di migliaia di euro su conti correnti europei, frutto appunto di truffe ben architettate, grazie ad una rete di prestanomi. Ma veniamo ai fatti. La signora era stata contattata sui social da un avvenente uomo, che sul suo profilo aveva messo una bella foto, poi rivelatasi di un attore americano, e che voleva instaurare una conoscenza. Ma dopo poco tempo erano iniziate ad arrivare alla donna richieste di soldi giustificate per spese mediche e per problemi di lavoro. Fino al colpo di scena. Sempre sui social, è entrato un altro avvenente uomo con foto di un altro attore americano, che si è dichiarato ‘poliziotto’ e che ha contattato la donna per metterla in guardia dagli inganni del primo uomo. Ma non era un poliziotto bensì un complice che è riuscito ad impossessarsi di altri soldi. Denaro che la signora di Minerbio ha sborsato a titolo di “spese di recupero”.

La signora a quel punto ha sporto denuncia e gli accertamenti bancari hanno consentito di quantificare in oltre 50.000 euro, i risparmi di una vita, il danno economico subito dalla donna. Ma non solo perché sono stati rintracciati e denunciati, grazie ai movimenti bancari, tutti i truffatori. “Le truffe online – dice Roberta Bonori, sindaco di Minerbio – ci mettono davanti a una nuova criminalità, che usa armi sottili e che soprattutto cerca di insidiarsi nella vita delle persone sfruttando le loro vulnerabilità e debolezze. Grazie alla nostra polizia locale che, oltre ad essere intervenuta attivamente rispetto al caso, svolge insieme alle altre forze dell’ordine del territorio un costante e prezioso lavoro di controllo e di prevenzione dei reati”.