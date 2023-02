TSE cassa mandato de três vereadores do PDT em Serra Azul, SP, por fraude na cota de gênero

Ivan Pereira Lima, Paulo Cesar Batista Júnior e Wender Ferreira foram eleitos em 2020 para Câmara Municipal. Outros quatro parlamentares, do PTB e Cidadania, já haviam sido afastados por irregularidades. Três vereadores de Serra Azul, SP, têm mandatos cassados pela Justiça Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato de três vereadores de Serra Azul (SP), eleitos para a Câmara Municipal em 2020, após reconhecer fraude na cota de gênero.

Com a decisão, todos os votos recebidos pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) foram anulados, o que afetou os parlamentares Ivan Pereira Lima, Paulo Cesar Batista Junior e Wender da Silva Ferreira.

Antes deles, já haviam sido afastados pelo mesmo motivo três vereadores do Cidadania e outro do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). (veja abaixo)

As decisões tramitam na Justiça Eleitoral há pelo menos dez meses. De acordo com o Ministério Público Eleitoral (MPE), os três partidos utilizaram candidaturas fictícias para preencher a cota de 30% das mulheres na lista final de candidatos.

Os vereadores alvo do MPE correspondem à maioria dos parlamentares, uma vez que são nove cadeiras no Legislativo da cidade.

Na sentença mais recente, publicada em 9 de fevereiro, o TSE declarou como inelegíveis Bruna Aparecida Batista Jussiani e Carolina Lourdes Ribeiro, que concorreram as últimas eleições pelo PDT e levantaram a suspeita do ministério por receberem poucos votos.

Elas são, respectivamente, filha e nora de Paulo César Bento Batista, presidente do PDT que também foi alvo do MPE. O g1 procurou o chefe da sigla, mas não obteve resposta até a última atualização do texto.

A reportagem aguarda posicionamentos do filho dele, Paulo Cesar Batista Júnior, e de Wender da Silva Pereira. À EPTV, afiliada da TV Globo, Ivan Pereira Lima disse que foi cassado sem ter cometido nenhuma irregularidade.

Já o presidente da Câmara de Serra Azul, Luiz Antônio de Faria, não quis comentar o assunto.

Decisão ‘pedagógica’

Para o advogado eleitoral Carlos Manella, o surgimento desses esquemas está condicionado ao menor número de mulheres no ambiente eleitoral.

Ele ressalta que, caso o partido não atinja o percentual exigido, a sigla fica proibida de disputar o pleito. O especialista vê a decisão de forma “pedagógica”.

“Entendo que a pedagogia dessas decisões atinge duas decisões: a primeira é o cumprimento do princípio da legalidade, e a outra é pedagogicamente voltada ao direito da mulher a participar dos pleitos. A mulher precisa ter respeitado o seu direito de participar do pleito e não ser utilizada como massa de manobra”, completa.

Afastamentos

Em 2022, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) afastou quatro vereadores por fraude na cota de gênero na última eleição municipal em Serra Azul.

Três deles, Antônio Eduardo Almagro, Marcos Antônio Moreira Júnior e André Donizete Silvério, foram eleitos pelo Cidadania. André havia entrado como suplente na vaga de Maximiliano dos Reis, o Max Cajuru (PTB).

O ex-vereador Max foi afastado após o TRE manter, em junho daquele ano, a decisão em primeiro grau contra PTB também na investigação sobre fraude na cota de gênero na composição da chapa.

À época, o advogado Bruno César Caires, que defende o Cidadania e o PTB, disse que os partidos atenderam todas as exigências da Justiça Eleitoral.

Denúncia contra o PDT

A denúncia contra o PDT é em relação ao presidente do partido, Paulo César Bento Batista, o filho dele Paulo César Bento Batista Júnior (eleito vereador), a filha dele Bruna Aparecida Batista Jussiani e a nora Carolina Lourdes Ribeiro.

Segundo a denúncia, Bruna e Carolina foram inscritas na chapa pelo presidente do partido para cumprimento da cota mínima de gênero de 30% de mulheres.

Elas, de acordo com as investigações, faziam campanha somente para Paulo César Bento Batista Júnior. As duas não tinham material gráfico e não receberam doações durante o pleito.

Ao fim do processo eleitoral, Bruna recebeu dois votos e Carolina não foi votada.

Denúncia contra o Cidadania

A denúncia contra o Cidadania aponta que o presidente Donizete Aparecido Soares convidou três mulheres para compor a chapa nas eleições, que contava com um total de dez pessoas. Dessa forma, cota mínima de gênero exigida pela Lei Eleitoral, de 30%, foi mantida.

No entanto, a investigação descobriu, por meio de depoimentos de testemunhas, que as três mulheres não receberam doações para a campanha, não tiveram os nomes citados na revista de divulgação dos candidatos do partido, não tiveram movimentação em contas bancárias para as eleições e, junto, o trio feminino recebeu apenas dois votos.

Ainda segundo as investigações, duas das mulheres convidadas pelo presidente do partido têm problemas psiquiátricos, sendo que uma delas chegou a ser internada em período próximo às eleições e a outra não se afastou do cargo público que ocupava na época.

A terceira mulher é filha de um ex-prefeito de Serra Azul e, para o Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral de Serrana, se tivesse feito campanha de forma oficial, teria conseguido mais votos por conta do pai.

Denúncia contra o PTB

A chapa do PTB foi aceita nas eleições por cumprir a cota mínima de gênero, mas denúncias apontaram que duas das três mulheres registradas, Mariana Aparecida Paula Leão e Adelina Freitas Lourenço eram esposa e cunhada, respectivamente, do candidato à Câmara Municipal, Edson Ribeiro Barbosa (não eleito).

As investigações constataram que não havia confecção de material de campanha para elas nem notas fiscais, fotos ou outros documentos que comprovassem essa produção.

