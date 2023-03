TSE diz que houve fraude à cota de gênero nas eleições 2020 em Maruim

A assessoria jurídica do partido e o Diretório Municipal de Maruim irão analisar os efeitos da decisão reportada para apresentar um posicionamento conclusivo. Urna eletrônica, simulação, auditoria, 101ª Zona Eleitoral, Presidente Prudente, eleições, eleição 2022

Na sessão desta quinta-feira (2), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou que houve fraude à cota de gênero nas eleições para a câmara de vereadores em Maruim (SE) em 2020 e determinou a nulidade dos votos recebidos pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no município, a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário.

A decisão foi unânime e seguiu o voto do relator, ministro Carlos Horbach. Segundo o TSE, com a análise dos autos, a partir da decisão do Tribunal Regional de Sergipe (TRE-SE), ficou constatado que Maria de Lourdes Moura Pereira e Adélia da Silva Dias não foram efetivamente candidatas para o cargo de vereador em Maruim , servindo apenas para preencher a chamada cota de gênero do partido.

Ainda de acordo com o TSE, o estímulo à participação feminina por meio da chamada cota de gênero está previsto em lei que estabelece o percentual mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo nas eleições para Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, assembleias legislativas e câmaras municipais.

O que diz o PT

A assessoria jurídica do partido e o Diretório Municipal de Maruim irão analisar os efeitos da decisão reportada para apresentar um posicionamento conclusivo.

