“Tu da quanto sei qua?” è il nuovo singolo di Ugo Crepa

Dal 20 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “TU DA QUANTO SEI QUA?” (Blackcandy Produzioni), il nuovo singolo di Ugo Crepa già disponibile sulle piattaforme digitali dal 13 maggio.

“TU DA QUANTO SEI QUA?” è un brano che racconta un qualsiasi pomeriggio primaverile in cui gli incontri, per quanto particolari, fanno parte della routine.

La canzone è divisa in due momenti: il primo, l’appuntamento con un amico con cui non si ha molta voglia di argomentare, e il secondo, l’incontro, casuale, con una ex, con cui invece non si ha proprio niente da dire e la conversazione procede con frasi di circostanza. Il ritornello fa da collante tra le due situazioni vissute.

Ugo Pronestì, in arte Ugo Crepa, è un giovane rapper e cantautore di Napoli il cui suo sound spazia dal rap al new soul, dall’r&b al funk, e la sua scrittura è un poetico mosaico introspettivo.

Si avvicina alla cultura hip hop nel 2013 e negli anni entra a far parte di vari collettivi, tra cui Nero Su Bianco, Filefun, e la Tritolo, capitanata da Clementino, con all’attivo vari singoli come ‘la metà di un minuto’ .

Nel 2020 incontra sul suo percorso Squarta e Gabbo, con cui nasce una collaborazione attiva tutt’ora. Insieme a Foolviho e Alessandro Rase, producer napoletani pubblica Marigliano, che traccia la strada ai seguenti singoli fino ad arrivare a ‘Laion’ feat Clementino, passando per ‘ Postumi’, ‘Chillin’, ‘Scompariró’ etc.

