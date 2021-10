tu-si-que-vales,-concorrente-durissimo-contro-rudy-zerbi:-“quello-che-lei-dice-…”

Una nuova puntata di Tu si que vales è andata in onda nella serata di sabato 16 ottobre 2021. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno potuto assistere ad un duro scontro tra uno dei giudici, ovvero Rudy Zerbi, e uno dei concorrenti. Ma esattamente, cos’è successo?

Scontro a Tu si que vales tra Rudy Zerbi e un concorrente

La puntata di Tu si que vales andata in onda lo scorso sabato è stata molto speciale ma allo stesso tempo non sono mancati gli scontri. A mostrare il suo disappunto per il giudizio ricevuto da uno dei giudici presenti nel programma è stato un uomo di nome Vito Tota di 47 anni. L’uomo, che nella vita fa il metalmeccanico, si è presentato ai giudici e al pubblico affermando di avere ricevuto un grande dono ovvero la voce e di aver deciso di partecipare al programma per farla sentire a tutti cantando a cappella ‘Granada’. L’esibizione in questione però non ha colpito tutti, in particolare Rudy Zerbi che ha subito espresso un giudizio non proprio bello.

Le parole del giudice

“Dalla sua presentazione, non ho capito se lei è serio o se sia un cabarettista. Da uno che si presenta così, uno si aspetta una voce incredibile”. Queste le parole con cui Rudy Zerbi ha iniziato il suo intervento. Il noto critico musicale, produttore discografico, DJ e conduttore radiofonico italiano ha infatti concluso affermando “Non ha ricevuto un dono, ha ricevuto un pacco”. Le parole espresse da Rudy Zerbi non sono piaciute al concorrente. L’uomo Infatti sembrerebbe esserci rimasto male ma comunque non ha perso l’occasione per replicare a tali parole. “Non lo so perché mi sta facendo queste osservazioni. Sono senza parole. Ho cantato nei bagni, sono tre giorni che provo, e tutti quelli che entrano e mi sentono cantare mi applaudono” ha dichiarato il quarantasettenne Vito Tota sottolineando inoltre “Mi scivola tutto quello che lei mi dice. Non mi tocca, perché io sento il calore del pubblico, della giuria, della signora Ferilli. Lei non mi fa nulla”.

L’intervento di Maria De Filippi

Lo scontro tra il concorrente e Rudy Zerbi è poi continuato. Ad un certo punto però è intervenuta proprio Maria De Filippi la quale rivolgendosi al concorrente ha voluto sottolineare che il talento quando presente è importante che sia riconosciuto oltre che da se stessi anche dalle altre persone. La De Filippi ha poi concluso precisando ” Si canta perché si ha dentro qualcosa, ma anche per comunicare con gli altri”.Vito Tota prima di andare via ha sottolineato ancora una volta di sentirsi spiazzato per l’attacco ricevuto e ha concluso affermando di aver forse sbagliato talent e facendo riferimento alla carriera di un grandissimo artista ovvero Luciano Pavarotti. A proposito del tenore ecco che Tota ha affermato “Luciano Pavarotti, agli esordi, è stato diretto da un mio antenato e non è piaciuto. È stato cacciato da Bari. Luciano Pavarotti è diventato un grande tenore. Io canterò al Metropolitan come lui. Mi sento deluso, non è un giudizio questo, sono stato stoppato. È un attacco al talento”.