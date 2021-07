tu-si-que-vales:-morta-la-concorrente-che-aveva-emozionato-l’italia

Una delle concorrenti più amate del talent show, Tu si que vales è morta e, nello sconforto generale in tanti hanno ricordato la sua eccezionale performance.

Tu is que vales, si è spenta durante la notte

Nerina Peroni si è spenta all’età di 81 anni. La donna lo scorso ottobre ha incantato la platea con un’esibizione davvero strabiliante. Nina era una pianista e, con la musica aveva convinto i giudici ed il pubblico a casa.

La donna risiedeva in una casa di riposo a Savigliano, e secondo indiscrezioni sarebbe morta in modo sereno durante il riposo notturno. Nina Peroni era una insegnante di musica e, nonostante l’età era molto impegnata. La donna infatti era molto apprezzata per il suo modo di suonare il piano ed era quindi molto richiesta.

Quando si è presentata al talent show di Canale 5, Tu si que Vales, Nerina Pieroni ha fatto commuovere il pubblico il casa e giurati, con il racconto della sua storia personale. La concorrente aveva raccontato che, ad un certo punto della sua esistenza aveva maturato l’idea di trasferirsi in una casa di riposo.

La bellissima storia di Nerina Pieroni

Le sue amiche, espressero dei dubbi sulla sua decisione, erano preoccupate che potesse essere triste, sola in una casa di riposo. Ma così non è stato! Nerina Pieroni ha raccontato che la sua permanenza presso la casa di riposo è stata molto bella per lei, perchè ha avuto la fortuna di conoscere persone davvero eccezionali.

Tra lei e i suoi compagni, si era creato un legame familiare, molto forte. Nerina aveva smesso di suonare il piano, ed è stata proprio un’infermiera della casa di riposo che l’ha incitata a riprendere a suonare.

La concorrente ha spiegato che, rimettendosi al piano dopo molti anni, le emozioni provate erano state fortissime, e non ha voluto più smettere. Iniziò così per lei un periodo della sua vita fatto di belle esibizioni, ed ad un tratto si ritrovò sul palco di Tu si que vales.

La sua performance incantò l’intera platea, la sua bravura conquistò gli italiani. Anche la splendida Maria De Filippi restò folgorata dalla sua bravura e dal suo ottimismo!