Tuberculose: 16 cidades concentram 86% dos casos no RJ, diz Secretaria Estadual de Saúde

Os dados mostram que foram notificados 16.099 casos de tuberculose e 867 óbitos no estado em 2021. Apenas a capital responde por cerca de 50% das novas notificações. O Rio de Janeiro tem 86% dos casos de tuberculose concentrados em 16 dos 92 municípios do estado. O dado é da Secretaria Estadual de Saúde (SES), que lança cartilhas e relatórios sobre a doença nesta sexta-feira (24), Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose.

Do total de ocorrências, 12.986 foram novos casos. Apenas a capital responde por cerca de 50% das novas notificações.

A maioria dos municípios que conta com a atenção especial da Gerência de Tuberculose no Estado do Estado do Rio de Janeiro, subordinada à SES, fica na Região Metropolitana. São eles:

Belford Roxo;

Campos dos Goytacazes;

Duque de Caxias;

Itaboraí;

Itaguaí;

Japeri;

Magé;

Mesquita;

Nilópolis;

Niterói;

Nova Iguaçu;

Paracambi;

Queimados;

Rio de Janeiro;

São Gonçalo;

São João de Meriti.

Além das 16 cidades que concentram a maior parte dos casos, também recebem atenção prioritária das autoridades de saúde as cidades de Itaperuna, Resende e Volta Redonda, por terem unidades prisionais.

O Rio de Janeiro conta com o Plano Estadual de Combate à Tuberculose (2021-2025) para ações de controle para tentar reduzir os casos. O poder estadual reconhece que as taxas de mortalidade e incidência são altas e que o combate da doença coloca o Rio como um dos territórios prioritários nas ações de combate nacionais.

Entre as ações estão repasses e capacitação de equipes de saúde. As ações de controle previstas no plano fazem parte de um termo de cooperação firmado entre o Governo do Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde e a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), que destina R $196 milhões para serem aplicados no combate à doença durante os próximos cinco anos. Esses recursos foram destinados pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde foram repassados R$56 milhões no ano passado. Destes, R$30 milhões foram destinados à implementação de programas de segurança alimentar para os pacientes em tratamento.

Data

O Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose acontece com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a doença e suas consequências não apenas na saúde dos infectados, mas também à sociedade e economia.

As ações acontecem no dia em que Robert Koch anunciou que havia descoberto a bactéria causadora da tuberculose, em 1882, o que abriu caminho para estudos que pudessem levar à cura.

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. A transmissão acontece por via respiratória, pela eliminação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de uma pessoa com tuberculose ativa, sem tratamento; e a inalação de aerossóis por um indivíduo suscetível.

Com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente. Em geral, após 15 dias, o risco de transmissão da doença é bastante reduzido. A tuberculose não se transmite por objetos compartilhados. A doença tem cura e o tratamento dura, em média, seis meses e deve ser feito até o final, mesmo com o desaparecimento dos sintomas.

Sintomas

É preciso atenção ao tempo da tosse. Ela é o principal sintoma da tuberculose, seja seca ou com catarro. Se a pessoa estiver com uma tosse que já dura três semanas ou mais, é preciso investigar. Outros sintomas são:

Febre vespertina;

Sudorese noturna;

Emagrecimento;

Cansaço e fadiga.

Como é feito o diagnóstico

Antes dos exames, é feito o diagnóstico clínico, que avalia se o paciente tem tido tosse por mais de três semanas, febre, emagrecimento, entre outros sintomas.

As outras duas formas são:

Por imagem, com uma radiografia de tórax e pulmão

Por exames bacteriológicos, como a baciloscopia, um teste rápido molecular para tuberculose, ou a cultura para microbactéria

Vacina e prevenção

A principal maneira de prevenir a tuberculose em crianças é com a vacina BCG. Ela deve ser dada ao nascer ou, no máximo, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. O objetivo é prevenir formas graves da doença. Ela não tem dose de reforço.

Outras formas de prevenção: lave sempre as mãos e mantenha os ambientes bem ventilados, arejados e com entrada da luz solar.

