Tubulação se rompe e abre cratera no bairro Vila Aparecida em Bragança Paulista

Buraco se formou na Rua Benjamin Constant na tarde desta terça-feira (31). Problema na tubulação abre cratera em rua do bairro Vila Aparecida em Bragança Paulista

Reprodução/ TV Vanguarda

Uma cratera se formou na Rua Benjamin Constant na tarde desta terça-feira (31) após o rompimento de tubulações no bairro Vila Aparecida em Bragança Paulista (SP).

O local foi interditado e sinalizado e, segundo a prefeitura, as obras na galeria serão feitas por meio Secretaria Municipal de Serviços nesta quarta-feira (1º). A Sabesp, responsável pelo saneamento básico da cidade, foi acionada para realizar os reparos na rede de esgoto.

Além do perigo oferecido pela própria cratera, de acordo com moradores, motociclistas não respeitam a sinalização e utilizam as calçadas para trafegar pela rua.

As obras devem levar de três a quatro dias, caso os danos sejam somente no trecho identificado.

Vittorio Rienzo