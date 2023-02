Prefeitura informou que vai realizar serviços de manutenção nas bombas de drenagem. Túnel do Complexo Viário Tirreno Da San Biagio será interditado no domingo

O túnel do Complexo Viário Tirreno Da San Biagio, em Mogi das Cruzes, será interditado neste domingo (12). A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana realizará uma manutenção preventiva no sistema de acionamento das bombas de drenagem.

De acordo com a Prefeitura, o trânsito pelo túnel será interrompido das 8h às 13h no sentido Centro-Bairro. Durante esse período, as alternativas mais próximas de transposição da linha férrea serão a Avenida Cavalheiro Nami Jafet e a passagem subterrânea Engenheiro Oswaldo Crespo de Abreu.

A pasta destacou que fará a sinalização de orientação para os motoristas. Ainda segundo a Prefeitura, os trabalhos de manutenção têm como objetivo garantir a trafegabilidade e a segurança no uso do dispositivo viário.

O domingo foi escolhido para a realização do serviço visando minimizar impactos no trânsito, tendo em vista a circulação mais baixa de veículos no dia, completou a administração municipal.

