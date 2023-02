Túnel do Complexo Viário Tirreno Da San Biagio, em Mogi, será interditado neste domingo

Medida faz parte das ações de manutenção preventiva no sistema de acionamento das bombas de drenagem do complexo. Túnel do Complexo Viário Tirreno Da San Biagio será interditado no domingo

Divulgação/PMMC

O túnel do Complexo Viário Tirreno da San Biagio, em Mogi das Cruzes, será interditado neste domingo (26).

A interdição no sentido Centro-bairro ocorrerá das 8h às 12h. Já no sentido bairro-Centro, a passagem de veículos será interrompida das 13h às 17h.

A medida ocorre como continuidade às ações de manutenção preventiva no sistema de acionamento das bombas de drenagem do complexo. A interdição será feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, com apoio da Secretaria de Mobilidade.

Para motoristas que vão do Mogilar em direção ao Centro, as opções são a passagem subterrânea Engenheiro Oswaldo Crespo de Abreu e a passagem em nível da rua Cavalheiro Nami Jafet.

Já quem está no Centro e quer chegar ao Mogilar, além das duas opções acima, também pode utilizar a passagem em nível da rua Presidente Campos Salles.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo dos trabalhos de manutenção é garantir a trafegabilidade e a segurança no uso do dispositivo viário. O domingo foi o dia escolhido devido à circulação mais baixa de veículos.

O telefone para mais informações sobre o trânsito de Mogi é o 0800 77 30 194.

