tuorli-avanzati:-ecco-come-riutilizzarli-per-evitare-sprechi-in-cucina

Quante volte avete preparato dei piatti che prevede solo gli albumi, non buttate via i tuorli avanzati, perchè potete utilizzarli così.

E’ capitato a tutte noi di dover preparare una torta, dei muffin o altre ricette che prevedevano solo gli albumi e quindi i tuorli vanno buttati. Si sa, che se si possono evitare sprechi in cucina sarebbe davvero importante. Non immaginate neanche quanto cibo viene cestinato ogni giorno. Quindi noi di Mammeincucina vogliamo indicarvi alcune ricette che potete preparare utilizzando i tuorli avanzati così eviterete sprechi.

Tuorli avanzati: utilizzali così dando vita a nuove ricette

Un pò tutte noi mamme siamo sempre attente in cucina prepariamo spesso ricette di recupero proprio per evitare sprechi. Ma a volte nella distrazione o perchè si va di fretta si possono commettere errori.

(Adobestock photo)

Infatti quando si preparano delle ricette che prevedono solo gli albumi di solito si tende a cestinare i tuorli senza pensare che possano tornare utili. Ecco alcune ricette, scopriamole.

1-Crema pasticcera: E’ una delle preparazioni base della pasticceria italiana, permette di farcire qualsiasi ricetta dai bignè ai pasticciotti per non dimenticare le crostate o torta. Ecco la ricetta della crema pasticcera senza farina.

2-Cannoncini con crema. Sono dolci sfogliati ripieni di crema pasticcera, una vera bontà sono perfetti da servire dopo i pasti magari quando avete ospiti e volete stupirli con qualche dolcetto preparato da voi. (Cliccate qui per la ricetta)

3-Crema diplomatica. E’ una crema dolce e delicata, particolare proprio per la sua consistenza soffice. Si prepara facilmente e con pochissimi ingredienti perfetta quando volete farcire i bignè, torte, ma se la servite nelle coppette è gustosa anche decorando con delle mandorle o granella di cioccolato. (Cliccate qui per la ricetta).

4-Spaghetti alla carbonara cremosa. E’ una delle classiche ricette della tradizione italiana che piace a molti, ma nonostante possa sembrare un primo piatto di facile preparazione si potrebbe sbagliare. Quindi se volete utilizzare i tuorli avanzati per preparare un primo piatto a dir poco gustoso, non vi resta che seguire la ricetta dello chef (Cliccate qui per la ricetta).

5-Gnocchi di ricotta. Di solito gli gnocchi si preparano con le patate o senza, ma noi vogliamo proporvi una ricetta che vi permetterà di utilizzare i tuorli che vi sono avanzati. Avete mai assaggiato gli gnocchi di ricotta? (Cliccate qui e scoprirete la ricetta).

6-Zabaione. E’ un dolce cremoso che spesso si prepara a Natale, ma è perfetto tutto l’anno, ogni volta che lo desiderate. Un dessert al cucchiaio che si aromatizza con della noce moscata o cannella. Se volete utilizzare i tuorli ecco la ricetta da seguire.