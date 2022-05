La preparazione di questo piatto è molto semplice, basta fare tutte le operazioni con estrema delicatezza, rispettando i tempi di riposo, che sono il segreto principale per questa preparazione.

Un piatto da servire come antipasto e/o aperitivo, per sbalordire i vostri ospiti. Potete servire il vostro tuorlo fritto adagiato su una fetta di pane tostato, ma potete anche cimentarvi in preparazioni più elaborate, come una tartara di carne, oppure un letto di spinaci, ma anche con crema di patate e/o carote, e perché no su una bella fonduta di formaggi, insomma potete servire il vostro tuorlo fritto come meglio vi piace.

Tuorlo fritto

Ingredienti:

1 tuorlo a persona

Pane grattugiato

Olio di semi di arachidi

Sale

pepe

Procedimento:

Aprite le uova, che dovranno essere freschissime, separando i tuorli dagli albumi. Posizionate sul fondo degli stampini di alluminio, io ho usato delle ciotoline, del pane grattugiato, potete usare anche dei bicchieri di carta, uno per ogni tuorlo.

Adagiate delicatamente il tuorlo sul pane grattugiato, e copritelo totalmente con altro pane grattugiato.

Mette in frigo per almeno cinque ore, oppure mezz’ora in congelatore. Trascorso il tempo di raffreddamento, prelevate delicatamente i tuorli, che risulteranno rassodati e ricoperti di pane grattugiato,

e adagiateli su una schiumarola, che immergerete in olio bollente per circa sessanta secondi.

Lasciate colare l’olio in eccesso e servitelo appoggiato su una fetta di pane tostato, con un pizzico di sale e di pepe.

L’articolo Tuorlo fritto, cremosissimo. Il trucco per farlo sciogliere in bocca in due passaggi proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.