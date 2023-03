Tupã registra 1ª morte por dengue neste ano; vítima é homem de 32 anos

Município no interior de SP contabiliza mais de 600 casos da doença somente em 2023. A Prefeitura de Tupã (SP) confirmou nesta terça-feira (28) a primeira morte por dengue na cidade neste ano.

Bauru confirma 1ª morte por dengue neste ano; vítima é adolescente de 15 anos

Agudos registra 1ª morte por dengue neste ano; vítima é idoso de 64 anos

Ribeirão do Sul, com 4,5 mil moradores, confirma epidemia de dengue

Segundo a Secretaria de Saúde, a vítima é um homem de 32 anos que possuía comorbidades. Ele foi internado em Marília (SP) no dia 22 de março, mas não resistiu e morreu no dia 24.

Nesta terça-feira (28), a Vigilância Epidemiológica também recebeu outro resultado do Instituto Adolpho Lutz referente a um óbito até então considerado suspeito de dengue. Porém, o diagnóstico veio negativo.

Casos no município

O Departamento de Entomologia e Endemias da Secretaria Municipal de Saúde também revelou nesta terça que, na semana que abrange de 20 a 26 de março, foram confirmados mais 140 casos de dengue em Tupã.

Do início do ano até esta segunda-feira (27), foram notificados 1.082 casos suspeitos, dos quais 622 foram confirmados.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Mata