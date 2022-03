turismo,-«l’importanza-di-chiamarsi…»:-al-via-il-questionario-per-il-nuovo-brand-della-micro-destinazione-capitolo-torre-canne-selva-di-fasano

C’è tempo fino a domenica 27 marzo per rispondere al questionario

FASANO – C’è tempo fino al 27 marzo 2022 per rispondere al questionario, disponibile cliccando qui, per individuare il naming più rappresentativo della micro-destinazione Capitolo – Torre Canne – Selva di Fasano, cioè il brand più efficace e più appropriato per questa porzione di territorio.

Nominare per dare identità: non solo un’etichetta formale di riconoscibilità di un territorio, ma un titolo sostanziale per fornire un’identità concreta alle potenzialità che una città offre attraverso i suoi siti più belli e in particolare al territorio che comprende Canale di Pirro, Capitolo, Cocolicchio, Fasano, Laureto, Montalbano, Pezze di Greco, Pozzo Faceto, Savelletri, Selva, Speziale. Il questionario dal titolo «L’importanza di chiamarsi..» si rivolge i residenti, ma anche a turisti e stakeholder, LCP (Local Community of Practice) e operatori della micro-destinazione. L’iniziativa si inserisce nell’attività di place branding che è prevista nel più ampio progetto strategico dal titolo «Take it slow» (Smart and slow tourism supporting Adriatic heritage for tomorrow).

Il place branding o brand turistico, identifica e trasmette un territorio, la sua offerta turistica, i suoi valori e allo stesso tempo posiziona l’offerta in un segmento specifico del mercato così che la domanda da parte del turista sia soddisfatta e quindi possa convertire il suo interesse nella fruizione e nella visita al territorio. Nel questionario, ai residenti sarà chiesto, ad esempio, quali luoghi consiglierebbero ai turisti e in quale periodo dell’anno suggerirebbero di visitare Fasano.

Ai visitatori saranno domandate le motivazioni che li hanno spinti a Fasano e la stagione prediletta. Alla fase di ricerca seguirà la proposta di vari naming che saranno sottoposti a votazione della comunità nel corso di un evento pubblico che si terrà in piazza Ciaia dal 7 al 10 aprile 2022.

«Il “sistema Fasano” è al centro di un vero e proprio cantiere aperto – dice l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi – : ci stiamo dotando di tutti gli strumenti necessari per promuovere il nostro territorio in modo organico ed efficace. Individuare il naming più rappresentativo della micro-destinazione Capitolo – Torre Canne – Selva di Fasano, coinvolgendo tutta la comunità, rappresenta uno dei tasselli fondamentali per costruire il nostro prodotto turistico. Invito tutti i residenti a partecipare perché il territorio appartiene a tutti noi e chi lo vive tutti i giorni lo conosce bene e sa come può essere migliorato e valorizzato. La partecipazione della comunità sarà fondamentale insieme a quella degli operatori, dei visitatori e di tutti quelli che vivono le nostre bellezze perché i suggerimenti, le idee, i consigli di tutti saranno importanti non solo per costruire il brand, ma anche per raccogliere proposte su come far crescere ancora Fasano».

