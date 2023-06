Turismo Puglia Masserie: perchè il nome stura funziona a Brindisi

La Puglia è famosa per le sue masserie, che rappresentano una parte importante del turismo della regione. Le masserie sono antiche tenute agricole fortificate, tipiche della Puglia e di altre regioni del sud Italia. Originariamente utilizzate per la produzione agricola, molte di esse sono state restaurate e trasformate in strutture ricettive come agriturismi, hotel e resort di lusso.

Le masserie offrono ai visitatori l’opportunità di immergersi nella bellezza della campagna pugliese e di vivere un’esperienza autentica. Solitamente situate in posizioni panoramiche, circondate da uliveti, vigneti e campi coltivati, queste strutture offrono un ambiente tranquillo e rurale lontano dal trambusto delle città.

Le masserie pugliesi sono rinomate per la loro architettura tradizionale in pietra e per gli interni rustici ma confortevoli. Molti agriturismi offrono camere eleganti e confortevoli, spesso arredate con mobili d’epoca e dotate di tutti i comfort moderni. Alcune masserie hanno anche piscine, ristoranti che servono piatti tipici pugliesi e attività come passeggiate in bicicletta, escursioni a cavallo e corsi di cucina.

Oltre a offrire sistemazioni di charme, le masserie sono anche un punto di partenza ideale per esplorare altre attrazioni della Puglia. Molte di esse si trovano vicino alle città costiere e alle splendide spiagge della regione, consentendo ai visitatori di godere sia del fascino rurale che delle acque cristalline del mare.

Alcune delle masserie più rinomate della Puglia includono la Masseria San Domenico a Fasano, la Masseria Torre Coccaro a Savelletri di Fasano e la Masseria Cimino a Ostuni. Queste e molte altre masserie offrono ai visitatori un’esperienza autentica e un’opportunità di scoprire la cultura, la tradizione e la cucina della Puglia.

In conclusione, le masserie rappresentano una parte significativa del turismo in Puglia. Queste affascinanti strutture, immerse nella campagna pugliese, offrono ai visitatori un ambiente unico e autentico, insieme a sistemazioni di charme e a una cucina deliziosa. Se stai pianificando un viaggio in Puglia, considera sicuramente di soggiornare in una masseria per vivere un’esperienza indimenticabile.

