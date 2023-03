Turista do Rio de Janeiro morre enquanto fazia trilha em morro na região do Jalapão

Homem estava com a filha e um guia turístico, que prestou os primeiros socorros, em Mateiros. Corpo foi liberado e família deve retornar para casa ainda nesta segunda-feira (27). Morte aconteceu em uma trilha no Morro do Sereno, em Mateiros

Prefeitura de Mateiros/ Divulgação

Um turista de 64 anos morreu após passar mal enquanto fazia o percurso de uma trilha no Morro do Sereno, em Mateiros, na região do Jalapão. O homem, que estava em um passeio junto com a filha, teria sofrido um infarto e chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu.

O homem, que é do Rio de Janeiro, estava conhecendo o Tocantins com a esposa e a filha. A morte aconteceu pouco depois das 6h de domingo (26), quando ele participava de um passeio com a filha e um guia turístico. Conforme os bombeiros, o ponto em que o homem passou mal fica a uma altura de 2 mil metros de altitude.

Ele recebeu os primeiros cuidados por parte do guia por volta das 6h15, quando começou a passar mal. O profissional tem treinamento para esse tipo de situação. Quando a equipe chegou ao local, o idoso estava deitado em um banco e ainda tinha sinais vitais.

Os bombeiros passaram cerca de 40 minutos tentando reanimar a vítima e a levaram para uma região mais baixa, de planície, onde estava uma médica de uma unidade de saúde de Mateiros. Mas mesmo com os cuidados, o turista morreu.

Segundo o proprietário da empresa contratada pela família para fazer o turismo no Jalapão, Alex Paulo Siqueira, tudo aconteceu muito rápido e mesmo os serviços de socorro estando a uma distância de mais de 30 km do ponto onde o turista passou mal, ele foi atendido em menos de uma hora.

Ele informou ainda que a família contratou a empresa em um pacote de sete dias, e iria ficar outros três em Palmas. A fatalidade aconteceu no quinto dia de viagem e, segundo Alex, em nenhum momento o idoso se queixou de problemas de saúde. Mas ao saber do caso, a empresa prestou todo apoio à família para o socorro.

O representante da empresa de turismo também disse que depois que foi constatada a morte, o corpo da vítima foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) e liberado na tarde desta segunda-feira (27). A família e a vítima vão retornar ao Rio de Janeiro nesse mesmo dia. Alex informou ainda que, segundo o IML, o turista teve um mal súbito, de origem cardíaca.

