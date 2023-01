Turista franco-suíço é ameaçado e agredido por traficantes em Angra dos Reis; polícia investiga

Caso aconteceu na última sexta-feira, no Morro da Caixa D’Água. Segundo a Polícia Civil, homem foi atacado por três criminosos quando estava fazendo reconhecimento de área de voo para saltar de paraglider. A Polícia Civil está investigando o caso de um turista franco-suíço agredido e ameaçado por traficantes em Angra dos Reis (RJ). O crime aconteceu na última sexta-feira (27), no Morro da Caixa D’Água, localizado no Centro da cidade.

Segundo a polícia, o homem estava passando as férias no Brasil e decidiu visitar a Costa Verde para saltar de paraglider — esporte semelhante ao paraquedismo.

Quando chegou ao destino, o turista estacionou o carro e foi a pé até a pista para analisar as condições de salto. Foi nesse momento em que ele foi abordado por três criminosos, sendo que dois estavam armados. O homem tentou fugir por uma escadaria, mas foi alcançado e agredido com socos e coronhadas.

Com dificuldades de falar português, o turista não sabia responder as perguntas dos traficantes sobre o motivo da visita dele. Por sorte, o franco-suíço é casado com uma brasileira, que conversou por telefone com os criminosos.

Neste momento, o trio pediu para ele contar onde estava o paraglider e tentou roubar seu celular. Ele não entregou e empreendeu fuga novamente. Os criminosos atiraram para o alto para assustá-lo, mas o turista conseguiu escapar, deixando o carro e pertences para trás.

No mesmo dia, o homem registrou o caso na delegacia. A Polícia Civil informou que o veículo estava abandonado no morro e foi recuperado. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

