Turistas e moradores reclamam de buracos em deck de observação da Rua do Porto em Piracicaba

Um deck de observação do Rio Piracicaba, em Piracicaba (SP), está com vários problemas depois das chuvas que atingem a cidade desde janeiro. Turistas e moradores reclamam de dezenas de buracos no local.

O deck é uma plataforma feita de madeira, que fica junto aos restaurantes da Rua do Porto, o principal ponto turístico da cidade. As pessoas frequentam o local para observar o rio, principalmente na época de chuvas, com a cheia do manancial.

Contudo, atualmente quem passa pelo local encontra dezenas de buracos. A equipe da EPTV, afiliada TV Globo, foi até lá nesta terça-feira (7), e contou pelo menos 25 tábuas faltando. Em alguns pontos há pregos expostos.

A aposentada Maria José Tavares mostrou indignação com a situação do local. “Eu acho uma falta de respeito com a população, porque todo mundo paga. Já passou do tempo de consertar isso daí, está muito perigoso”, lamentou.

A manicure Priscila Alves relata que vai todos os dias no local para fazer caminhadas e também reclama da situação. “É um desacato com a população.”

Em nota, a prefeitura informou que a reforma do deck está em processo de licitação, junto com instalações de guarda corpo e calçamento na Rua do Porto. Os serviços incluem a demolição do assoalho, construção do deck de madeira e pintura em verniz.

No entanto, a administração não deu prazo para execução dos serviços.

