Turistas russos têm bagagem com mais de R$ 35 mil furtada ao desembarcarem de voo em Florianópolis; polícia recupera valor

Suspeitos são turistas argentinos e foram encontrados em Bombinhas uma semana após o crime. Não houve prisão, informou polícia. Dinheiro foi recuperado durante busca em casa onde suspeitos estavam

A Polícia Civil recuperou, neste domingo (19), mais de R$ 35 mil furtados de turistas russos em Florianópolis. O dinheiro, em dólares americanos e rublos russos, foi encontrado com um grupo de argentinos que também entrou no país com passaporte de turismo, segundo o delegado Renan Scandolara.

Os suspeitos não foram presos, pois não havia mais situação de flagrância, informou o delegado, e a investigação está em andamento.

Conforme Scandolara, as vítimas, um casal e um bebê, chegaram ao aeroporto no dia 12 de fevereiro. Logo após desembarcarem no aeroporto da capital de Santa Catarina sentiram falta de seus pertences e procuraram a Delegacia de Proteção ao Turista.

A assessoria do aeroporto disse ao g1 SC que não vai se manifestar.

A investigação identificou quatro suspeitos, ainda segundo o delegado. “Dois de autoria direta e outros dois de na condição de partícipe. Todos argentinos”, informou.

Além disso, o grupo fazia movimentações em Florianópolis e em Bombinhas, no Litoral Norte do estado.

Com endereço e identificação do grupo, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão e encontrou a maior parte do dinheiro furtado dos turistas russos, além de uma réplica da taça da Copa do Mundo FIFA que estava com um dos suspeitos no logo após o furto.

“(O valor recuperado) é muito próximo do valor total reclamado pelas vítimas. Os rublos russos foram recuperados integralmente”, disse.

