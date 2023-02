Tuscania – Mate alla finalissima “Una voce per San Marino” in vista dell’Eurovision Song Contest

La Tuscia rappresentata dalla casa discografica RB di Riccardo Brizi, da Mate e da Only Sara

TUSCANIA – Questa sera la sera finale della 2^ edizione di “Una voce per San Marino” condotta da Senhit e Jonathan Kashanian in diretta a partire dalle 21 su San Marino RTV.

Torna il talent show a cura di San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria di Stato Turismo per decretare l’artista che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2023.

Location della serata il Teatro Nuovo di Dogana, con diretta su San Marino RTV a partire dalle 21. (Canale 831 del digitale terrestre, 520 di Sky e 93 di Tivusat, oltre che in streaming sul sito della tv).

Sette i giovani cantanti firmati RB Music di Riccardo Brizi di Tuscania, arrivati in semifinale: Bebae, la viterbese Only Sara, Vian, Mate, Lorenza Rocchiccioli, Gelida, Ruggero Ricci.

Ma ad essersi classificata per la serata di questa sera Mate con il brano PRISMA scritto da Andrea Riso e prodotto da Riccardo Brizi, già vincitrice lo scorso anno del premio della critica

con il brano DNA. Presidente di giuria di questa finalissima Al Bano, che decreterà la voce che volerà a Liverpool.

Per tutte le informazioni visita il sito ufficiale unavocepersanmarino.com.

Ufficio Stampa