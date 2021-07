TUTELA ANIMALI, RIVOLUZIONE ANIMALISTA ELABORA UNA PROPOSTA DI “LEGGE QUADRO”

“Continua l’impegno politico e istituzionale di Rivoluzione Animalista, da sempre schierato sul fronte della tutela legale degli animali e dell’ambiente. Il nostro partito ha attualmente attivato un gruppo di studio che sta sviluppando una proposta di “legge quadro” per la tutela degli animali, al fine di sopperire alle attuali carenze normative in tale settore. Il gruppo di studio ha già elaborato delle specifiche modifiche ad alcuni articoli del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale, del Codice Civile e di altre norme specifiche. Proposte di modifica normativa serie e autorevoli che puntano a incrementare la tutela dei diritti animali in Italia e che vogliono andare anche a integrare gli articoli esistenti della normativa vigente. Ad esempio, gli emendamenti, da noi elaborati, prevedono l’incremento delle pene detentive e delle sanzioni amministrative per chi commette reati contro gli animali; oppure l’istituzione di apposite commissioni nazionali di vigilanza sui canili territoriali, sugli allevamenti di animali, e sul controllo dei mattatoi; la creazione, nell’ambito delle Procure e dei Tribunali, di Sezioni specializzate sui crimini che coinvolgono a vario titolo gli animali. Inoltre, la nostra legge quadro punta a modificare e rendere più ficcante e concreto il ruolo e le responsabilità delle regioni e dei sindaci, ad aumentare il numero delle specie protette e non cacciabili, nonché Inasprire le sanzioni in tema di bracconaggio e aumento del potere investigativo di polizia in questo ambito. Ma non solo, i nostri 21 punti della legge quadro disciplinano e tutelano tutti gli animali a 360, e sono già disponibili per i lavori parlamentari. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito alla pagina http://www.rivoluzioneanimalista.it/proposte-di-modifiche-alla-normativa-sugli-animali/”.

Così, in una nota, il segretario nazionale del partito Rivoluzione Animalista, Gabriella Caramanica.