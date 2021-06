«tuteliamo-il-mare»:-davines-e-sea-shepherd-insieme-per-le-isole-eolie

Continua l’impegno di Davines per la salvaguardia dell’ecosistema marino. Il marchio di prodotti per la cura dei capelli, del viso e del corpo che ha fatto della sostenibilità uno dei suoi punti di forza torna con “Tuteliamo il Mare”. L’iniziativa, oggi alla sua quarta edizione, è partita nel 2018. Da allora, Davines ha raccolto circa 98mila euro destinati a progetti di tutela ambientale.

Davines “Tuteliamo il mare”

Dal 1 giugno al 30 agosto, acquistando i prodotti SU per la protezione e la cura dei capelli al sole, per un importo pari a 60 euro si attiverà la donazione di 1 euro a Sea Shepherd Italia Onlus e, nello specifico, al progetto «Operazione Siso» nelle isole Eolie. I volontari dell’operazione, in collaborazione con la Guardia Costiera, individuano e rimuovono i FAD (FishAggregating Device) illeciti come attrezzature da pesca illegali realizzate con materiale vietato come fili di polipropilene, nylon e taniche di plastica che diventano trappole letali per pesci, mammiferi e tartarughe, oltre che rifiuti altamente inquinanti.

Davines “Tuteliamo il mare”

L’obiettivo di quest’anno è la salvaguardia delle Isole Eolie e delle loro biodiversità. Sea Shepherd è un’organizzazione internazionale senza fini di lucro che si batte per la salvaguardia della biodiversità marina. Da oltre quarant’anni, il capitano Paul Watson solca i mari con un equipaggio di volontari che, in Italia, collaborano con la Guardia Costiera per difendere il rispetto delle leggi, investigare, documentare e impedire la pesca illegale.

Davines “Tuteliamo il mare”

«Operazione Siso», portata avanti in collaborazione con la Guardia Costiera ha lo scopo di rimuovere i FAD illeciti messi di frodo dai pescatori, che raggiungono cifre impressionanti . Una minaccia che uccide milioni di specie ittiche e interferisce con la rotta migratoria di delfini e capodogli. Nel solo sud Tirreno, si stima la presenza di 10.000 FAD illeciti, con 20.000 km di polipropilene e centinaia di migliaia di bottiglie e taniche di plastica abbandonate.

La linea SU di Davines

Anche Davines, con SU pensa all’ambiente: la linea per la cura e la protezione di capelli e pelle esposti al sole è formulata nei laboratori Davines con estratto di Chinotto di Savona da Presidio Slow Food in tutela della biodiversità e contiene un’alta percentuale di ingredienti biodegradabili e di origine naturale. Coloro che aderiranno a Tuteliamo il Mare, riceveranno un telo mare realizzato in materiali 100% riciclati. Il packaging, completamente riciclabile, è realizzato in plastica PE bio-based, proveniente dalla canna da zucchero, ed è 100% carbon neutral perché le emissioni di anidride carbonica generate dalla sua produzione sono compensate da progetti di riforestazione in Etiopia.

Davines “Tuteliamo il mare”

I fondi raccolti con la prima edizione di Tuteliamo il Mare sono stati destinati a Legambiente per la salvaguardia delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Nel 2019 con la seconda edizione, Davines ha sostenuto l’installazione di barriere galleggianti sul fiume Po, in grado di bloccare i rifiuti inquinanti destinati a sfociare nel Mar Adriatico. Nella terza edizione di Tuteliamo il Mare, nel 2020, il brand si è impegnato nella piantumazione di alberi in Trentino e di una foresta di alghe nel Mar Ligure.