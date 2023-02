Tutores de cachorro que atacou criança em Itabaiana são indiciados por lesão corporal culposa

Segundo delegada, o inquérito foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Inquérito da Policia Civil de Sergipe

SSP/SE

Os tutores de um cachorro da raça pitbull que atacou uma criança, em Itabaiana, foram indiciados por lesão corporal culposa. A informação foi divulgada, nesta quarta-feira (8), pela Polícia Civil.

Segundo a delegada, Jéssica Garcia, o inquérito foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. O vídeo de um segundo ataque do animal a outra criança também foi anexado ao inquérito.

“A mulher foi responsabilizada pelo primeiro ataque do animal, enquanto o homem pelo segundo ataque contra um menino de quatro anos”, disse.

A perita odontolegista, Suzane Maciel, disse que as duas crianças foram atendidas pelo Instituto Médico Legal em períodos diferentes, e que as lesões de ambas foram consideradas graves.

“Eram lesões próximas de regiões vitais de grave risco e lesões que envolvem a área da face. Podem, sem dúvida, deixar sequelas importantes, pois são áreas sensíveis para a qualidade de vida”, explicou a perita.

O g1 não localizou a defesa dos tutores para falar sobre o assunto.

Entenda o caso

No dia 24 de dezembro do ano passado, uma criança de quatro anos foi atacada por um cachorro da raça pitbull enquanto brincava com dois irmãos.

De acordo com a mãe do menino, Bárbara da Silva, um vizinho abriu o portão da garagem e soltou o cachorro. A criança sofreu vários ferimentos no rosto, orelha e perna.

Vittorio Rienzo