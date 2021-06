tutte-le-cose-false-e-pericolose-dette-in-senato-nelle-audizioni-sul-ddl-zan

Negli incontri per analizzare il disegno di legge contro l’omolesbobitransfobia, la misoginia e l’abilismo sono state diffuse bufale e fake news, anche molto pericolose

Daniel Leal-Olivas/PA Wire

Trovare la quadratura politica del disegno di legge Zan – che vuole estendere la norma sui reati d’odio all’omolesbobitransfobia, alla misoginia e all’abilismo – sembra sempre più complesso. Se gli episodi di cronaca continuano a infiammare il dibattito pubblico (dalla coppia omosessuale aggredita a Palermo ai manifesti contro dell’associazione Pro Vita apparsi a Como), gli equilibri politici restano invariati e sempre più instabili. In questa cornice, sono iniziate le audizioni in Senato che, a detta dei promotori del ddl, stanno rallentando la calendarizzazione della legge, con l’obiettivo di affossarla.

Lo stato dei lavori

Dopo l’approvazione alla Camera, il disegno di legge Zan (dal cognome del primo firmatario, il parlamentare del Partito democratico Alessandro Zana) si trova in commissione Giustizia al Senato, passaggio fondamentale per arrivare poi alla sua discussione in aula e, quindi, alla sua approvazione definitiva. Parte della maggioranza (in primis la Lega) ha però presentato un ddl parallelo, il Ronzulli-Salvini, con contenuti opposti al primo ddl. Il presidente della commissione, il leghista Andrea Ostellari, ha deciso, senza passare da una votazione, di abbinare il ddl Ronzulli-Salvini al ddl Zan. Questo comporta discussioni e audizioni per entrambi i disegni di legge e quindi un notevole allungamento dei tempi. Non solo, delle 255 audizioni proposte lo stesso Ostellari ne ha ammesse prima 170, per poi arrivare al numero finale di 70.

Audizioni e auditi

La audizioni altro non sono che consultazioni con esperti e associazioni prima di entrare nel merito della legge. O almeno dovrebbero esserlo. Gran parte delle audizioni richieste arrivano da esponenti contrari al ddl o senza alcuna esperienza o autorevolezza a dibattere di temi legati alle discriminazioni delle donne, delle persone disabili e della comunità lgbtq+. Il 27 maggio, il 3 giugno e l’8 giugno ci sono stati i primi interventi, dove le fake news, le dichiarazioni tendenziose e pericolose non sono mancate, smontate una a una qui di seguito.

“Non c’è un vuoto da colmare”

Come racconta su Twitter il giornalista Simone Alliva, attento croniste delle audizioni sul ddl Zan, aprire le danze è suor Anna Monia Alfieri del Consiglio nazionale della Conferenza episcopale italiana (Cei), la quale sostiene che “non c’è alcuna normativa da colmare” e che il ddl Zan “limita libertà di espressione, pensiero e educazione“. Non solo, Alfieri “come religiosa” farebbe fatica ad accettare una legge che la tuteli.

Andando con ordine, il vuoto da colmare esiste eccome. In Italia, a differenza di molti stati europei , non c’è una legge contro l’omotransfobia. Già nel 2010 il consiglio dei ministri dell’Unione europea aveva raccomandato di adottare misure legislative per il contrasto ai crimini d’odio a causa sia dell’orientamento sessuale che dell’identità di genere.

Inoltre, non bisogna dimenticare che il concetto di identità di genere è contenuto anche nella convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne ratificata dal Parlamento italiano nel 2013. In quel trattato, che ha ricevuto il via libera di Camera e Senato, si menziona la tutela delle vittime dalle discriminazioni sulla base, tra le altre cose, di sesso e identità di genere.

Infine il ddl Zan non limita la libertà di espressione ma punisce soltanto l’incitazione all’odio per queste categorie, estende cioè il reato anche a queste categorie. In realtà, al contrario di ciò che sostiene Alfieri, la legge Mancino-Reale del 1993 tutela anche contro l’odio religioso. Una protezione che, evidentemente, suor Anna Alfieri fa fatica ad accettare.

“La pedofilia è un orientamento sessuale”

Secondo l’ex magistrato Carlo Nordio, altro audito, “l’orientamento sessuale è una definizione ambigua” in quanto “anche la pedofilia è un orientamento sessuale“. Un’affermazione falsa e pericolosa. Sul fronte psicologico, la pedofilia è considerata un disturbo mentale e non un orientamento sessuale. Sul fronte del diritto, nell’ordinamento italiano è un reato punibile con una pena da 5 a 10 anni di carcere. Il ddl Zan, ovviamente, non vieta a nessuno di pronunciarsi contro la pedofilia, con cui non ha niente a che fare.

“Lo stile di vita omosessuale non è sostenibile”

Nella sua audizione contro il ddl Zan Alberto Contri, docente di comunicazione sociale all‘università Iulm, ha dichiarato che l’attenzione delle aziende al tema dell’inclusione è “sacrosanta“, ma non quando diventa “una promozione di uno stile di vita incompatibile con lo sviluppo sostenibile che non è considerato una priorità“. Verrebbe da chiedersi prima di tutto quale sia il nesso di tutto ciò con il ddl Zan: se si vuole rispettare l’ambiente lo stile di vita è essenziale, con comportamenti che il singolo può adottare a prescindere dal proprio orientamento sessuale.

“Il gender nelle scuole”

L’avvocata Daniela Bianchini nella sua audizione cita una “circolare del Miur (ministero dell’Istruzione, università e ricerca, ndr) del 2005” che vieta “insegnamento delle teorie del gender nelle scuole”. Quella dell’indottrinamento delle teorie gender è una delle bufale più rilanciate dagli oppositori al ddl Zan.

Il disegno di legge, vale la pena precisarlo ancora una volta, dice tutt’altro. Agli articoli 7 al 10 dispone delle indicazioni positive, ovvero azioni volte a interventi anti-discriminazioni negli ambiti dell’educazione e dell’istruzione, del lavoro, della sicurezza e delle carceri. Si prevede una strategia nazionale attivata dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar) del dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri. L’articolo 7, per esempio, istituisce la data del 17 maggio come Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia (lo è già a livello internazionale), per promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione e contrastare pregiudizi e violenze.

Ma anche la storia della circolare citata da Bianchini è diversa da come l’avvocata l’ha raccontata. Il documento è in realtà del 2015 . E si legge che “secondo il ministro chi parla di teorie del gender in riferimento alla legge sulla Buona Scuola compie una truffa culturale e il ministero è pronto a tutelarsi con gli strumenti adeguati“. Insomma, una diffida a propalare la bufala gender nelle scuole.

“L’omosessualità ha cause psicologiche”

In Senato lo scrittore Giorgio Ponte, omosessuale, si è detto “felice di non avere gli stessi diritti di tutti gli altri“, in quanto “la sua condizione ha cause psicologiche“. Un’affermazione scorretta: l’omosessualità è una variante naturale del comportamento umano, come la definisce l’Organizzazione mondiale della sanità, che il 17 maggio 1990 l’ha cancellata dall’elenco delle malattie mentali.

“L’identità di genere è pericolosa“

Fra le persone udite c’è anche una frangia del movimento femminista contraria alla legge per diverse ragioni. In primis, per il riferimento all’identità di genere nel ddl Zan. “Ci accingiamo a importare un prodotto, l’autocertificazione di genere, già scaduto in molti posti” ha detto una esponente di questa minoranza Marina Terragni. “Si è compiuta scelta di adottare la dicitura ‘identità di genere’, invece che ‘identità transessuale’, per riferirsi alle persone transessuali. Questa formulazione è il cuore del ddl Zan“, fa eco Francesca Izzo, rappresentante dell’associazione di donne Se non ora quando – Libere . “Quella espressione – prosegue – introduce e legittimare nel nostro ordinamento costituzionale e legislativo un profilo non previsto, ovvero l’identità sessuale sulla base dell’autopercezione e della sola manifestazione della volontà soggettiva“.

Tuttavia il ricorso all’identità di genere, peraltro già nelle linee guida del ministero dell’Istruzione contro il bullismo e riconosciuta dalla stessa convenzione di Istanbul, risponde a specifiche esigenze di tutela delle persone transessuali, come spiegato su Valigia Blu. Peraltro, come ricordato da Simone Alliva su L’Espresso, è il punto che Italia Viva è disposta a stralciare per trovare una mediazione con le forze di centrodestra, una mediazione al ribasso che minerebbe il valore del ddl Zan stesso.